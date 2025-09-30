「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテ・美馬学投手が引退セレモニー。１５年のプロ生活に終止符を打ち、涙を流した。

この日の引退登板では、打者１人限定で先発。楽天も最後の相手として１番に浅村を起用した。２球で追い込んだ後の３球目以降は内角に抜け、最後の５、６球目は背後を通過。６球目の１２３キロを浅村が空振りし三振で１５年のプロ生活に終止符を打った。

「いや、３球目で肘が飛んでしまって、アサ（浅村）に迷惑かけてしまったんで、申し訳なかったなと思います。本当に最後、限界だったのかなと思うんで、そこまでできたのが本当に幸せだったかなと思います」と明かした。引退理由にもなった、６度手術した右肘が最後の最後で痛みを訴えた。

試合後はセレモニーが行われ、この日２００勝を達成した巨人・田中将らからのメッセージも放映された。田中将は「一生懸命やっている美馬さんの姿を見て僕も育ってきた」と言葉を送られた。

美馬は引退試合と快挙が重なったことに「すごい縁がありますね」と語り、「『僕はもう走れるとこまで走り続けます』っていうのは言ってたんで。この先もずっとたくさん勝ってほしいな。僕の中でもスーパースターで大エースなんで、本当に最後投げれなくなるまで、最後までやってもらいたいなと思います」とエールを送った。

セレモニーでは両軍選手関係者からの胴上げで宙を舞った。「こういう形で送り出してもらって、ほんとに幸せだなっていうのを感じてました」と感想を語り「ホッとしてます。本当にそれが１番ですかね。はい。『終わったな』っていう寂しさより、本当にほっとしてるのが１番かなと思います」と心境を明かした。

今後については未定だが「（野球に）携わっていければ」と言う。プロ野球生活を終えて、やりたいことを問われると「まずは肘の検査からなんで、ちょっとまだ終わった感じがしないんですよね。なんでそれを見て大丈夫そうだったらゆっくりしたいです」。最後の取材対応は笑いで締めくくった。