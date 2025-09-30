10月4日から先行セールスタート！プライム感謝祭お得攻略＆狙い目アイテム30
いよいよ10月7日から始まるAmazonプライム感謝祭！10月4日からはプライム感謝祭に先んじて先行セールも始まります。
毎年プライム会員対象に開催されるビッグセールですが、お得なキャンペーンももりだくさん。そこで、今回のプライム感謝祭にあわせて開催されているお得なキャンペーン情報をまとめました！ぜひ参考にしてくださいね！
■プライム感謝祭のスケジュールを確認！
☆先行セール：2025年10月4日(土)0:00〜10月6日(月)23:59
☆プライム感謝祭：2025年10月7日(火) 00:00〜10月10日(金) 23:59
併せて1週間というセール期間です！
プライム会員対象のセールなので、プライム会員でないという方はまずプライム会員へ登録を！無料体験中でもプライム感謝祭には参加できます。
■【攻略1】ポイントアップキャンペーン＆スタンプラリーに参加
■1. ポイントアップキャンペーン
まずはAmazonセール恒例のポイントアップキャンペーンです。キャンペーンにエントリー後、合計10,000円(税込)以上のお買い物をすると、以下の条件を満たせば満たすほどポイントがアップします。
☆エントリー：2025年9月16日(火) 14:00 〜 10月10日(金) 23:59
☆お買い物：2025年10月4日(土) 0:00 〜 10月10日(金) 23:59
1. プライム会員なら＋1.5％
2. Amazon Mastercardでの支払いで最大＋3.0％（※ プライム会員の場合。通常還元率を含む。）
3. ブランドセレクション対象商品の購入で＋4.0％
4. 対象カテゴリーのアイテムの購入で＋6.5％
また、ポイントアップキャンペーンにエントリーして合計10,000円以上お買い物をすると、最大で100,000ポイントが当たる「大抽選」の対象にもなるんです！こちらは自動的に適用されますので別途のエントリーは必要ありません。
■2. スタンプラリー
プライム感謝祭やプライムデーで開催されるスタンプラリー。5つのスタンプを集めれば集めるほど当たるポイントと確率がアップするというキャンペーンです。また、5つ全てのスタンプを集めると25人に1人500ポイントまたは50,000ポイント（期間限定ポイント）が当たる「大抽選」の対象に！
すべて集めたいスタンプは以下の5つ。
1. プライム対象商品を購入する
2. ポイントアップキャンペーンにエントリー
3. Prime Readingを読む（Kindle UnlimitedでもOK）
4. Amazon Music Primeを聴く（Amazon Music UnlimitedでもOK）
5. Prime Videoを観る
このスタンプラリーはすでに始まっていますので、できるだけ早くはじめてできるだけ多くのスタンプゲットを目指したいところです…！
■【攻略2】コスメがお得
コスメのキャンペーンは2つ。どちらもポイント付与がアップするキャンペーン。スキンケアからメイク、ヘアケアまで、日々欠かせないコスメの購入もお得になります♪
■1. コスメポイントキャンペーン
およそ47万点のコスメカテゴリーの対象商品を買えば買うほどポイントがもらえるコスメポイントキャンペーンも開催中です。エントリー前の購入は期間中でも対象とはならないので、まずエントリーしてしまいましょう！
☆エントリー期間：2025年9月16日(火) 14:00〜10月10日(金) 23:59
☆対象購入期間 ：2025年9月16日(火) 14:00〜10月10日(金) 23:59
ポイント獲得は以下の3ステップ！
1. [LINK_TABhttps://amzn.to/4pKscXWl)]キャンペーンにエントリー[/LINK_TAB]
2. 対象商品を3,000円以上お買い物
3. ポイント付与（期間限定ポイント。最大2000ポイント）
購入金額に応じてもらえるポイントもアップします。
■2. 最大20％のビューティーポイントフェア
先行セールとプライム感謝祭の期間中、プライム会員限定で対象のアイテムのポイント付与率が最大で20％になるビューティーポイントフェア。
例えば…
▶︎コーセーコスメニエンス メイク キープ ミスト EX + 80mL
▶︎KATE(ケイト) リップモンスター
▶︎La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+
など、様々なコスメがポイントアップ中。いつも使っているアイテムも、気になっていたアイテムも、ポイントアップ対象かもしれないので、ぜひチェックしてみてください！
■【攻略3】ポイントDEAL祭り
今回の感謝祭ではポイントDEAL祭りという高ポイント付与キャンペーンが開催されます！Amazonのお買い物では通常、価格の1％のポイントが付与されますが、5%以上のポイントが付与される場合は「ポイントDEAL」バッジの表示があります。そのバッジがあるアイテムは高ポイントなので、狙い目ですよ！
☆2025年9月27日(土)0:00〜10月10日(金)23:59
■【攻略4】Amazonのサブスク無料体験期間増量中
Amazonの電子書籍読み放題のKindle Unlimited、音楽聴き放題のAmazon Music Unlimited、オーディオブックやポッドキャストが聴き放題のAudlibleプレミアムプランの無料体験期間もいつもより長くなっています！全ての金額を合わせると9,860円（プライム会員の場合）と1万円近い金額に…！これまでに無料体験したことがない、あるいは以前試したけれどかなり時間が経っているという方は必見です。
※過去の利用状況など、アカウントによってはキャンペーンが表示されない場合もあるようです。
■Kindle Unlimited
月額980円で500万冊の電子書籍が読み放題になるKindle Unlimitedは3ヶ月無料キャンペーン中（もしくは2ヶ月499円）。過去6か月以内にKindle Unlimitedの無料体験、キャンペーンを利用していない人限定です。
☆2025年9月16日（火）14:00〜2025年10月10日（金）23:59
■Amazon Music Unlimited
月額980円（プライム会員以外は1,080円）で1億以上の曲が自由に聴けるAmazon Music Unlimitedは新規会員登録のみ、最初の4ヶ月無料（プライム会員以外は3ヶ月）に。こちらも10月10日までのキャンペーンです。
■Audlibleプレミアムプラン
月額1,500円でオーディオブックやポッドキャスト、数十万の対象作品が聴き放題となるAudibleのプレミアムプランは、2か月無料体験キャンペーン中！
☆2025年9月16日(火)10時00分から2025年10月14日(火)23時59分
会員登録の申込画面でキャンペーンの情報が表示されない場合は、残念ながらキャンペーン対象外です。（ちなみに私のアカウントでは最初の3ヶ月半額(750円)キャンペーンでした！）
■【攻略5】ネットスーパーもお得
Amazonフレッシュをはじめ、ライフや成城石井などが揃うAmazonのネットスーパー。生鮮食品や日用品などが最短2時間で配達してもらえるので便利です。プライム感謝祭と先行セールにあわせてネットスーパーでもセールが開催されます。
※利用できるネットスーパーは居住地によって異なります。
例えばAmazonフレッシュでは対象商品が表示価格から最大20%OFFに。まだ使ったことがない方はこの機会にAmazonのネットスーパーも覗いてみてください♪
■【攻略6】Amazon Mastercardも入会キャンペーン中！
Amazonでよくお買い物をするなら、ポイントアップキャンペーンでのポイントアップがあるAmazon Mastercardを使って支払うのもおすすめです。
今回のプライム感謝祭でも、ポイントアップキャンペーンにエントリーすると通常還元ポイント1.5%がプライム会員は3%にアップします。セール期間中でない時もAmazon.co.jpで +1.5%、主要コンビニで最大 7%のポイントが付与されます。
そして今なら、プライム会員限定ですが新規入会で3,000ポイント、初回利用で3,000ポイントがもらえるキャンペーン中なんです。入会、初回利用、それぞれ期間中でないとポイントはもらえないのでご注意を。入会、初回利用それぞれ以下の期間内に行ってくださいね。
入会は…
☆9月26日(金)9:00〜10月10日(金)23:59
初回利用は…
☆9月26日(金)9:00〜2025年10月19日(日)23:59
【1】新規入会特典3,000ポイント（期間限定ポイント。有効期限は付与が確定した翌月末）：Amazon Mastercardが発行された翌日
【2】初回利用キャンペーン3,000ポイント（期間限定ポイント。有効期限は2026年1月31日（土）(日本時間)までポイント）：2025年12月末頃
プライム会員限定のキャンペーンなので、必ずプライム会員になってから申し込んでください。
■注目のアイテムは…
今回のプライム感謝祭で買いたい注目のアイテムをご紹介します！Amazonベストセラーやレタスクラブ経由でよく売れているアイテムです。
▶︎Apple AirPods 4
●￥28,596
AppleのワイヤレスイヤホンのAirPods4、セール価格で手に入れたい…！
▶︎MagSafe充電器 ワイヤレス 最大15W
私も愛用しているのですが、充電コードを指す手間がないのって本当に楽！
▶︎HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤーカフ型
●参考価格: ￥27,800
こちらは耳の穴を塞がないタイプのイヤホン。
▶︎カシオ ラベルライター ネームランドi-ma スマホ専用 KL-SP10本体のみ KL-AZ1 (3.5mm-18mm幅)
●￥5,980
子どものものへの名前付けや収納ボックスのラベル作りに！
▶︎【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット
●￥1,890
ホテルのようなタオルと評判で、セールのたびにレタスクラブ経由でもよく売れています！
▶︎iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL
●￥3,980
レタスクラブ料理班でも愛用者急増中の容器のセット。グリーンも人気。
▶ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
●￥15,800
枕カテゴリベストセラーのヒツジのいらない枕。
▶︎by Amazon 秋田県産 あきたこまち 無洗米 5kg
Amazonブランドの無洗米。あきたこまち。9月30日現在在庫切れですが、在庫が復活するかもしれないので要チェックです。
▶by Amazon 国産ブレンド米 政府 備蓄米 令和3年産 5kg
9月30日現在在庫切れですが、在庫が復活しないかどうかチェックしておきたい！
▶【値上がり時代の新定番! 】アイリスオーヤマ パックご飯 180g 国産米 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト 180g×10個
●￥1,273
パックごはんのベストセラー。災害用の備蓄にも。
▶︎アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
●￥1,939
セールでストック買いしておきたいのは洗剤！過去1ヶ月で6万点以上売れている爆売れ洗剤。
▶IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量
●￥1,207
上品な香りのIROKAも売れ筋アイテム！
▶アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
●￥3,699
ジェルボール型洗剤で売れているのはこのアリエール！
▶【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き
●￥878
過去1ヶ月で2万点以上売れている爆売れ歯磨き粉。
▶︎コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本
●￥2,055(￥86 / 本)
ラベルレスのいろはす。重たいお水も宅配でしかもセール価格！
▶by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)
●￥1,448 (￥60 / 本)
ラベルレスの炭酸水もお得！
▶GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中
●￥2,523 (￥105 / 本)
ラベルレスの麦茶もよく売れました！
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●参考価格: ￥2,398 →【36%OFF】￥1,540
イブクイックはレタスクラブ経由で毎回とてもよく売れています！
▶[rom&nd/ロムアンド] ザ ジューシーラスティングティント 高発色 色落ちしない 韓国コスメ 口紅 ツヤ感 リップ ティント ツヤプルリップ (04 フィグフィグ 2ea + 04 チョハアプリコット 1ea)
●参考価格: ￥2,600→【10%OFF】￥2,340
前回のスマイルセールで人気だったロムアンドのリップ。
▶Visee(ヴィセ) ヴィセ リシェ レッドトリック アイコンシーラー 目もと用コンシーラー マルチカラー くま カバー 1.7g
●￥1,850
赤いコンシーラーでクマがカバーできると評判のコンシーラー。お悩み別にグリーンやラベンダーなどのカラーもあります。
▶Neutrogena(ニュートロジーナ) ノルウェーフォーミュラ インテンスリペア CICA エマルジョン 【大容量】450ｍl 保湿 超乾燥 シカ シカクリーム 敏感肌 肌荒れ スキンケア ボディクリーム
●参考価格: ￥2,728→【21%OFF】￥2,155
全身の乾燥が気になる季節。お風呂上がりに使いたい♪
▶三次元ダイヤモンドマスク フリーサイズ 20枚 ホワイト
●参考価格: ￥1,320→【61%OFF】￥516
これから空気が乾燥してくる季節…マスクは多めにストックしておきたいですね。
▶Levoit (レボイト) 空気清浄機 クラシックモデル Core 300 20畳 脱臭 集じん 小型 ペット 花粉 卓上 ハウスダスト hepa フィルター PM2.5 ホワイト
●参考価格: ￥14,980→【13%OFF】￥12,980
世界中で人気を集めているという空気清浄機。
▶【Amazon.co.jp限定】 森永 はぐくみ 大缶 800g×2缶パック [0ヶ月~1歳 新生児 赤ちゃん 粉ミルク] ラクトフェリン 3種類のオリゴ糖
●参考価格: ￥5,832→【13%OFF】￥5,051
ベビー用ミルクもセールの時に買っておきたい！
▶【パンツ BIGサイズ】グーン ぐんぐん吸収パンツ おむつ (12~22kg) 52枚 【Amazon.co.jp限定】 ≪ディズニーデザイン≫
●￥2,016
かさばるおむつも宅配で届くと楽♪
▶Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止】ブラック
●￥99,990 ポイント: 9999pt (10%)
ロボット掃除機で人気なのがこちら。
▶SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2
●￥9,980
家電のリモコンを1つに集約、そして温湿度などの便利機能も搭載！
▶KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
●￥1,280
レタスクラブ経由でよく売れるメモリカード。
▶DJI Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ アクションカメラ小型 1/1.3インチセンサー付き 防水 4K/120fps映像 被写体トラッキング 手ブレ補正 デュアルOLEDタッチ画面 スポーツ vlog ウェアラブルカメラ 動画撮影用カメラ
●￥54,450
こちらはVlog用のカメラ。子どもの成長や日常を記録するのにも使えそう！アクションカメラのベストセラーです。
▶Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止
●￥778
コスパ最強のAmazonブランドの乾電池。
他にもあらゆるものがセール価格になるプライム感謝祭。どんなものが安く買えるか？待ち遠しいですね。
※情報は9月30日現在のものです。価格や詳細はAmazonでご確認ください。
