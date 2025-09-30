花蓮の洪水被害、寄付総額が目標額突破 24億円 開始から5日で／台湾
（台北中央社）東部・花蓮県で発生した洪水被害に対する募金活動を実施する衛生福利部（保健省）所管の財団法人賑災基金会は30日、寄付総額が同日午後までに概算で目標の5億台湾元（約24億円）を突破したと発表した。受け付け開始から5日での目標達成となった。
洪水被害は23日午後、台風18号に伴う大雨で山間部のせき止め湖から水があふれたことで発生した。下流の光復郷の市街地が濁流にのみ込まれ、18人が死亡、125人が負傷した（30日午後3時現在）。6人が依然として行方不明になっている。
基金会によれば、寄付件数は29日までに20万9250件に達した。
基金会は2022年にウクライナ難民支援の募金を行って以降、24年の台湾東部沖地震、今年7月の台風4号被害でも募金活動を実施してきた。基金会は、今回は少額寄付の件数が驚くほど多いと紹介。高額寄付も従来は開始から2週間後に徐々に寄せられることが多かったものの、今回はすでに500万元（約2425万円）を超える寄付が2件寄せられており、人々の「財がある人はお金を出し、力を貸せる人は力を出す」との心意気が示されたとコメントした。
寄付は10月24日まで受け付ける。国内・海外からの寄付方法は次の通り。
【国内】銀行振り込み▽電子決済サービス「LINE Pay」（ラインペイ）▽コンビニエンスストアのマルチメディア端末
【海外】国際送金
受取人の取引銀行名・支店名＝LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH▽スイフトコード＝LBOTTWTP102▽住所＝No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）▽受取人口座番号＝102-005-201-966▽受取人名＝Taiwan Foundation for Disaster Relief
集まった寄付金は今回の災害関連の援助や緊急医療、復興に充てられる。
（曽以寧／編集：名切千絵）
