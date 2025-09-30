Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾×·â¤Î·èÃÇ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë32»þ´Ö¤ÎÆ®¤¤
2024Ç¯1·î¡¢¸µÆü¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤Á½Í¤Î½ÐÍè»ö¡£µçÃÏ¤òµß¤¦¤Ù¤¯Æ°¤¤¤¿JRÅì³¤¡¦Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÁí¹ç»ØÎá½ê¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¿·´´Àþ Áí¹ç»ØÎá½ê¡£¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»ØÎá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌó40¿Í¤ÎJRÅì³¤¼Ò°÷¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬Í¢Á÷»ØÎáÄ¹¡£¤½¤Î»ØÎá°÷¤¿¤Á¤Î¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Áí¹ç»ØÎá½ê¸åÊý»Ù±ç¼¼¡£
JRÅì³¤ »ØÎáÃ´Åö²Ý ²ÝÄ¹ÂåÍý ÁýÅÄÆ»µÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¸µÆü¡¢»ØÎá°÷¤¿¤Á¤Î¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸åÊý»Ù±ç¼¼¤Ç´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸á¸å4»þ10Ê¬¤ËÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£
¤¹¤°¤Ë¡¢¶è´ÖÆâ¤ÎÎó¼Ö¤¬°ÂÁ´¤ËÄä»ß¤·¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÀþÏ©¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¼«Æ°¤Ç²òÀÏ¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ëÃÏ¿Ì»þ½ä²ó»Ø¼¨½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀþÏ©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯½ä²ó¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ØÎáÄ¹¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÉô½ð¤Î¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤¬½¸¤Þ¤ê¾ðÊó¤ò¸ò´¹¡£¸á¸å4»þ34Ê¬¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤·¤¿¡£
24Ê¬¤ÎÃÙ±ä¤òÄê»þ¥À¥¤¥ä¤ËÌá¤¹¤Î¤â»ØÎá½ê¤ÎÂç¤¤ÊÌòÌÜ¡£Åìµþ±Ø¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·À°È÷¤ò´Ê°×¤Ê¤â¤Î¤È¤·ÀÞ¤êÊÖ¤·»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÃÙ±ä¤ò²óÉü¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌë7»þº¢¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏÄê¹ï¥À¥¤¥ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ1·î2Æü¡¢¸á¸å3»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤ÇËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÏÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬»ØÎáÄ¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿1·î2Æü¡£¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê12ËÜ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î¥À¥¤¥ä¤ÎÃæ¡¢ÅÀ¸¡¤Ë¤è¤êÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Î¤¿¤á»È¤¨¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤¬½Ð¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Í¼Êý¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¾èµÒ¾è°÷379¿Í¤ò¾è¤»¤¿JAL516ÊØ¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÍ¢Á÷µ¡¤È¾×ÆÍ¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Ï4ËÜ³êÁöÏ©¤¬¤¢¤ë¤¬¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÈô¹Ôµ¡¤¬Á´ÊØ±¿µÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¿ôÀé¿Í¤¬Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ò»Ø¼¨¡£¿·´´Àþ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÊÄº¿¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏÊý¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Í¤äÅìµþ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¦Î×»þ¤Î¿·´´Àþ¡£ ¡ÈÈô¹Ôµ¡¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡£²¼¤ê¤Ï¾èµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á²óÁ÷Îó¼Ö¤¬Â¿¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Ï±¿Å¾»Î¤È¡¢¼Ö¾¸2¿Í¡¢·×3¿Í¤¬É¬Í×¡£²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï±¿Å¾»Î¤È¼Ö¾¸¤¬1¿Í¤º¤Ä¤Î·×2¿Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¼Ö¾¸¤ò¼êÇÛ¤Ç¤¤ì¤Ð²¼¤ê¤Ç²óÁ÷¤òÎ×»þÎó¼Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¾å¤ê¤ÏÁ´¤Æ±Ä¶ÈÎó¼Ö¡£Î×»þÎó¼Ö¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¿·¤¿¤Ë3¿Í¾èÌ³°÷¤ò¼êÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾èµÒ¤¬¾è¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥¤¥ä¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿·´´Àþ¤òÀ°È÷ÅÀ¸¡¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤Î¥À¥¤¥ä¤¬Â¸ºß¤·¡¢À°È÷¡¦ÅÀ¸¡¡¦½¤Íý¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÆþ¤ì¤ë¼Ö¸Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ñ¥º¥ë¤òÁÈ¤à¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¡×¤È¡¢Á°½Ò¤ÎÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Î¤¿¤á»È¤¨¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤ËÍâÆü1·î3Æü¤ÏÍ¢Á÷¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¼ÖÎ¾¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÙ±äÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç±Æ¶Á¤¬²¿Ëü¿Í¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î×»þÎó¼Ö¤ò½Ð¤¹¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£
Âçºå¤«¤é¤Î¾èÌ³°÷¤ò¼êÇÛ¤¹¤ëÂçºå±¿Í¢½ê¤ÎÅöÄ¾¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¡Ë¤³¤Î¸å¿·Âçºå¤ËÃå¤¯¾èÌ³°÷¤ÏÌÀÆü¡¢ÊØ¾è¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¼êÇÛ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿Í°÷¤Î¼êÇÛ¤¬¤Ç¤¡¢Åìµþ21»þ42Ê¬È¯¤Î²¼¤ê¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¡¢¿·Âçºå21»þ50Ê¬È¯¤Î¾å¤ê¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ËÜÍèÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇ½ª¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤Î¥À¥¤¥ä¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê»ØÎá´Ö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö¿·´´ÀþÅ´Æ»ËÜÉôÄ¹¤«¤é¤Î¸À¤Å¤Æ¤À¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢º£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÍ¢Á÷¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅÁ¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºßÍèÀþ¤ÎÀÜÂ³¤ä¡¢½ªÅÅ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎµÙ·ÆÍÑÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¡£¸á¸å7»þ50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£³ÆÉô½ð¤Î½àÈ÷¤âÀ°¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿°ÛÎã¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡£¾èµÒ¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÁ´ÀÊ¼«Í³ÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿³êÁöÏ©¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï1·î7Æü¤Þ¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¡£