2025年9月28日、「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の中国公開が決定し、中国のネットユーザーから期待が集まっている。

同作は、日本の春日部とインドのハガシミール州ムシバイが姉妹都市になったことを記念し、「カスカベキッズエンタメフェスティバル」が開催されるところから始まる。ダンス大会の優勝チームはインドのステージでダンスを披露できると聞いたカスカベ防衛隊の5人は力を合わせて見事優勝。インドへ行く機会を手にする。ところが、現地でボーちゃんが購入した奇妙な鼻型リュックサックには恐ろしい秘密が隠されていた。彼がうっかりリュックサックから出ていた『紙』を鼻に詰めてしまったことで、なんと『暴君』へと変貌し、大暴走。豹変（ひょうへん）したボーちゃんは世界を脅かすほどの力を手にしてしまう。

このほど、同作の予告動画が中国語字幕付きで公開されると、中国のSNS・微博（ウェイボー）で611万人以上のフォロワーを持つブロガーは「カスカベ防衛隊も再集結し、舞台は異国情緒あふれるインドに。カレーの香り、クセになる歌とダンス、きらびやかな映像演出など、インド要素が盛りだくさんだ！」と投稿した。

そして、「『クレヨンしんちゃん』の無茶苦茶な世界観と相まって、映画館はまるで歌と踊りのステージのような楽しさに包まれるはず。みんなの憂鬱（ゆううつ）も吹き飛ぶこと間違いなし！」とし、「予告動画ではしんちゃんがいつものように風間をからかうが、そのアホっぷりが予想以上だった。今回のインドの旅を通じて、カスカベ防衛隊の5人の絆はさらに固くなるはず。もう公開日が決まるのをワクワクしながら待っているところだ。みんな、映画館で会おう！」と述べた。

すると、ネットユーザーからは「インドの歌と踊りとしんちゃんの融合が最高に面白そう！」「ボーちゃんがついに主役！しんちゃん＋インドは爆笑必至」「インド＋しんちゃんの組み合わせなんて考えただけで中毒性がある」などと、物語の設定に言及したコメントが集まった。

また、「国慶節に間に合えばいいな」「もうしんちゃんに会いたくて仕方ない！」「公開されたら、友達を誘って見に行くつもり！」「公開日が待ちきれない。早く映画館で楽しみたい！」「かわいいしんちゃんがまた笑いを届けてくれる！」「公開日が早く知りたい。すぐに映画館に駆けつけたい！」など、公開を心待ちにする声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）