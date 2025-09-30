Image: Shutterstock

一度は試してみたい。

Google（グーグル）傘下のYouTubeは、が9月26日に「ユーザーが最先端のAI実験を試用できる新しい方法」として、新たに「YouTube Labs」を開設したと発表しました。

Googleは検索エンジンでのAI検索モードを導入しているほか、AIに関連した新機能をメンバー向けにテストする「Google Labs」を展開中。YouTube Labsは、Google LabsのYouTube版といったところです。

AI DJの時代到来か？

YouTube Labs最初の試験機能として、視聴体験をサポートするAIミュージックホストをリリース。これは曲の合間に関連するストーリーや曲をより楽しむためのトリビア、そして「楽しい」解説を共有してくれる機能で、ラジオのDJさながらに、音楽の視聴体験をより深めてくれるのだそう。

今はSpotify（スポティファイ）もAI DJという機能を提供しており、音楽体験をパーソナライズする「AI DJ戦争」が本格化する兆しといえそうです。

ただ、YouTubeのAIミュージックホストはまだテスト段階で、「米国在住の一部ユーザー」のみ利用可能。「解説には誤りが含まれる可能性があります」といった注意書きも添えられていますので、本格運用にはもう少し時間がかかりそう。

お気に入りのプレイリスト再生中にAIのDJが解説を入れてくれる機能、1周目なら楽しめそうだけど、繰り返し聴かされるとどんな感じなんでしょう？ 一度は試してみたい機能ですが、果たしてアメリカのテストユーザーたちの反応はいかがなものか、ちょっと気になります。

Source: TeckRador