天皇陛下は30日、皇居・御所で来日中のスリランカの大統領と懇談されました。

天皇陛下は、30日午後4時すぎから、皇居・御所にスリランカのディサナヤケ大統領を迎えおよそ25分間、懇談されました。

大統領は27日に大阪・関西万博で行われたスリランカのナショナルデーのため来日していて、あす10月1日まで滞在します、

宮内庁によりますと、お二人は今回初めて面会され、懇談はシンハラ語の通訳を介して行われたということです。

陛下から「万博のナショナルデーはいかがでしたか」と尋ねられると、大統領は「大変うまくいって良かったです」と感想を述べていたということです。

さらに陛下は、2011年の東日本大震災の際にスリランカから紅茶の支援などがあったことに謝意を述べると共に、上皇ご夫妻が1981年に公式訪問した際歓迎され、非常に良い思い出を持っていることを明らかにされたということです。

また、第二次世界大戦後、1951年のサンフランシスコ講和会議でスリランカ（当時セイロン）のジャヤワルダナ元大統領（当時蔵相）がブッダの言葉を引用して日本に対する賠償請求権の放棄などを訴える演説をしたことなどが話題に出ると、天皇陛下は「日本人が大変勇気づけられた発言でした」と話されていたということです。