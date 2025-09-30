お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしが３０日、ブログを更新。この日、日米通算２００勝を達成した田中将大投手（巨人）と、引退試合を行った美馬学投手（ロッテ）について思いをつづった。

富澤と相方の伊達みきおは、ともに仙台出身で楽天ファンとして知られる。田中、美馬の２人ともかつては楽天に在籍していただけに気になっていたようだ。

富澤はまず田中の２００勝を祝福。「マーくん、日米通算２００勝達成おめでとう！ 楽天を去り寂しかったですが、宮城を、東北を盛り上げてくれた恩は忘れられません。念願の２００勝、なかなかあと１つが届かずに本人が一番しんどかったと思いますが、選ばれし者しか辿り着けない山の頂きに登れてホッとしているかと思います！ 我々も嬉しいです！ どんな景色なのか、そのうちまたお話聞けたらと思います。本当におめでとう！」。

続けて「そして同じく宮城、東北を盛り上げてくれた美馬投手が引退を表明」と、引退する美馬に言及。「ロッテに移籍する時も何故！？と思いましたが、ご家族の為と聞いていて、そういうことなら！と活躍を祈ってました。最後はケガで投げられなくなるまでがんばった美馬投手。本当にお疲れ様でした！ これからは肘を休ませてあげて、ご家族との時間を楽しんで下さい」とねぎらいの言葉を贈った。

さらに、同じく今季限りで引退を表明した楽天の岡島豪郎選手に対しても触れた。「そして楽天でも岡島選手が引退を表明。試合はもちろん、番組でも沢山喋って助けてもらいました。本当にお疲れ様でした！」

最後に「スポーツなので仕方がないことですが、毎年のようにこの時期になると楽天の選手とのお別れがあるので寂しい気持ちになります。また違った形で東北を盛り上げてもらえたら、と思います！ さぁ、シーズンもラストスパートです。１つでも多く勝利して終わりましょう！ 今年も４位かー…」と結んだ。