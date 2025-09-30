「デニム買い足す」なら【AMERICAN HOLIC】で！ 大人が狙いたい♡「おすすめパンツ」

世界的トレンドとして今大人気のデニムアイテム。これから買い足すなら、大人に似合う【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のパンツが狙い目かも。スポーティーな雰囲気が漂うサイドライン入りや、脚のラインを美しく演出するテーパードシルエットなど、一点投入で垢抜けできそうなアイテムをご紹介します。この秋はデニムを上手く取り入れて、ワンランク上の着こなしを目指してみて。

サイドラインがスポーティーなアクセントに

【AMERICAN HOLIC】「サイドラインデニム」\4,490（税込）

トレンド感のあるスポーツミックスなコーデに導くサイドライン入りのデニムパンツ。スラッと縦ラインが強調されて、スタイルアップが期待できるかも。裾のさり気ないフリンジも、コーデのワンポイントになるはず。ヴィンテージ感のある色落ち加工が、プチプラとは思えないリッチなムードを醸し出します。襟付きのメッシュトップスと合わせれば、カジュアルさもきちんと感も備わった最旬コーデに。

足元まで美しく演出するテーパードシルエット

【AMERICAN HOLIC】「テーパードデニム」\3,990（税込）

ゆるっとしたオーバーサイズのトップスが着たくなる秋冬。好バランスなコーデを目指すなら、スラリとしたテーパードシルエットのデニムパンツが正解かも。裾にかけて細くなるシルエットが、脚のラインを美しく見せてくれそう。ゆったりとしたシャツを合わせても、コーデにメリハリをつけてくれます。ルーズなスウェットやセーターを合わせたラフなスタイリングもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mitekin.38様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M