ホラー愛溢れる個性豊かな監督たちによる人気ホラーアンソロジー『V/H/S』シリーズ。今年７月より、日本未上陸のシリーズ作が続々と劇場公開中。シリーズ５作目『V/H/S 99』(2022)、シリーズ６作目『V/H/S 85』(2023)の公開が新たに決定した。

10月31日(金)より公開される『V/H/S 99』では、1999年を舞台に、ガールズバンドの幽霊ゾンビ、邪悪なテレビ番組、怒涛の地獄トリップなど、世紀末を意識したノンストップの恐怖が観客を襲う。

参加監督は、『海底47m』シリーズのヨハネス・ロバーツ、ファウンド・フッテージホラー『デッドストリーム』のヴァネッサ＆ジョゼフ・ウィンター、ヒップホップアーティストでもあり映画監督として『KUSO』『アッシュ 〜孤独の惑星〜』を手掛けたフライング・ロータス、『トラジディ・ガールズ』のタイラー・マッキンタイア、スコット・デリクソンの妻で新作を準備中のマギー・レヴィン。

11月28日(金)より公開される『V/H/S 85』は「シリーズ最高の作品」とも評される一作。ホラー映画全盛、VHSの原点でもある1985年を舞台に、謎の生物の実験記録や邪神復活、サイバー空間に潜む悪魔など、特殊効果モリモリのビジュアル・ショックをお届けする。

参加監督は『ブラック・フォン』のスコット・デリクソン、リブート版『ヘル・レイザー』のデヴィッド・ブルックナー、リブート版『クライモリ』のマイク・P・ネルソンほか。

アメリカ本国では新作『V/H/S/Halloween』の公開が発表されたばかり。こちらも日本公開されるか楽しみに待ちたいところ。ひとまずは『V/H/S 99』『V/H/S 85』を観に、劇場へ足を運ぼう！

『V/H/S 99』

10月31日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

『V/H/S 85』

11月28日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

©2022 STUDIO71, LP ALL RIGHTS RESERVED