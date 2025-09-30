はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、ウニやマダイ、カツオなどが110円（以下、税込み）で楽しめる新フェア「はま寿司 うにと旨ねた秋祭り」を10月1日から期間限定で実施します。

同フェアでは、天然ウニの濃厚なうまみと甘みを堪能できる「うにつつみ」のほか、特製みそダレで和（あ）えたアジと大葉を使った「九州産 あじのたたき大葉つつみ（みそ和え）」、脂のりが良くなめらかな食感の「静岡県焼津産 一本釣りとろかつお」、ウニの風味豊かなジュレがマダイとマッチする「活〆まだい 〜うにの特製ジュレのせ〜」を発売。

さらに、「京都舞鶴港水揚げ しめさば」「国産牛のそぼろいなり」「えび（岩塩ガーリックオニオン）」（いずれも176円）、「鹿児島県産 活〆かんぱち」「地中海産 大切り本鮪（ほんまぐろ）中とろ」（ともに319円）も登場。

サイドメニューでは「濃厚うに入りクリームコロッケ（3個）」（297円）、「辛子れんこん風ふわふわ天（おろし添え）」（242円）、スイーツでは「クッキー＆クリームパルフェ ベリーソース添え」（429円）も販売されます。