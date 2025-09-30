日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３０日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「家業がスゴい有名人ＳＰ」。ヒロミは「僕、大工の次男坊なんで。（父が）大工さんなので、木を扱ってるので。３２年ぐらい前に結婚したときに、引き出物どうすんだ？みたいな話になって」と述懐。

ヒロミは、タレント・松本伊代との結婚式での引き出物を考えているときに、とんねるず・木梨憲武からアドバイスされたという。

「憲ちゃんが『親父が大工なんだから、木でなんか作れよ』って言うの。あの人、木でなんか作る人を大工だと思ってるんだよ。『いやいや、憲ちゃん、そういうのやったことないし、できないよ』って。で、最終的に『まな板を作りゃいいじゃねえか』って話になって」と回想。

「で、まな板を作ったんですよ。親父に話したら『ああ？』って。やったことないから。『いいけど』って親父が作り出してくれたんだけど。（さんまにも）結婚式にも来ていただいたんですけど。１０００人ぐらいいらっしゃった。タモリさんも、（ビート）たけしさんも。シンクにちゃんと収まるのがいいんじゃねえかって、親父もいろいろ考えて、デカくなっちゃったんですよ。引き出物を出したんですけど、（大きな）荷物でみんなすごいクレームの嵐」と苦笑した。さんまも「そうやねん！」と思い出しながら爆笑した。

ヒロミが「木をなんとなく切ったら、まな板じゃないらしいんですよ。乾燥させなきゃいけないんですよ。結婚式の半年ぐらい前から、親父が木を切って、家に全部並べてストーブ焚いて乾燥させて」と話すと、さんまは「そうか！ごめんな！帰り道に『なんや！これは！』言うて。お父さんに謝って…」と猛省していた。