◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人のライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が30日の中日戦（東京D）で今季58度目のリリーフ登板。移籍後初めて8回途中からマウンドに上がってリーグ最多タイの今季46セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、田中将大投手（36）の日米通算200勝目を守り抜くとともにセ・リーグのシーズン最多セーブ記録に並んだ。

「200勝というのは本当に凄いこと。スポーツやっている人のなかでは凄い偉大さも分かってますし、やっぱり自分も本当にうれしいですし、田中選手が勝てたことは自分にとっても本当にうれしい」

自身にとってマー君はどんな存在なのか聞かれると「良いお手本で（選手の）鑑（かがみ）のような存在。誰もが知っているような、日本でも凄い成績を残して、当然素晴らしい投手で活躍されて。やっぱり田中投手は鑑みたいなもので、いいところをどんどん吸収して参考にしてる選手です」と言い切った。

状況も、球場の雰囲気も、いつもとはちょっと違ったこの日のマウンド。それでも「緊張やプレッシャーみたいなものはなかったです」と相変わらず頼もしい。

マルティネスは4―2で迎えた8回、4番手右腕・大勢が安打、四球で無死一、二塁のピンチを招き、連続奪三振で2死一、二塁としたところで5番手として登板。

このピンチを5球で火消しして大勢を救うと、そのままブルペンに戻って投球練習を再開し、9回は11球で3者凡退に仕留めて田中将の日米通算200勝目を守り抜いた。

セ・リーグ記録は2005年岩瀬仁紀（中日）、2007年藤川球児（阪神）がマークした46セーブ。昨季まで同僚だった中日の松山晋也投手（25）が28日の阪神戦（甲子園）で46セーブ目をマークし、マルティネスより一足早くセ・リーグタイ記録としていたが、これに追いついた。

この結果、46セーブで並んだマルティネスと松山。ともにチーム最終戦となる10月1日の直接対決でどちらがセーブ王になるか、ついに決着する。

【シーズン最多セーブランキング】

1位 サファテ（ソフトバンク） 54 2017年

2位 岩瀬仁紀（中日） 46 2005年

2位 藤川球児（阪神） 46 2007年

2位 松山晋也（中日） 46 2025年

2位 マルティネス（巨人） 46 2025年

6位 佐々木主浩（横浜） 45 1998年