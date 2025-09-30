新日本プロレスは３０日、東京・新宿の歌舞伎町で、来年１月４日の東京ドーム大会に向けた公開記者会見を行った。同大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）と、同日デビュー戦を行う東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が出席。注目の対戦カードについては、棚橋が「誰とやるかですけど…もうちょっと待ってください。今日はまだ発表できない」と頭を下げ、集まったファンの一部から「え〜」と残念がる声も上がったが、軽妙なトークで盛り上げた。

会見の開始３分前から会場周辺では雨が降り始め、途中、雨脚が強まる時間帯もあった。注目のカード発表はお預けとなり、棚橋は自身の引退試合の相手について、２６年の現役生活で縁の深い選手が多いだけに「いろんな選手が思い浮かぶが…思い浮かばないかな。う〜ん。ちょっと待ってください。今日はここまで（しか言えない）」と苦渋の表情で頭を下げた。

ただ、試合形式については「シングルマッチがいい」と明言。超大物ルーキーのウルフとの対戦の可能性が取り上げられることもあるが、「それはない。それぞれにテーマがあるので。ここ（の２人）でやったら興行的に、社長的にもったいない」と改めて否定した。現役プロレスラーとして交わることがほぼなくなったウルフは「戦いたい気持ちはあったが、まだデビューしてない僕が相手を務めるのも違う。棚橋さんが（新日本マットに）残したものはあるので、それを何か形に変えていけたら」と語った。

棚橋はこの日で引退まで９６日となり、引退までにやりたいこととして「腹筋を割りたい」と宣言。「笑い話を抜きに、（脂肪で隠れて）４年という長い凍結期間を壊します」と、全盛期に比べてふくよかになったお腹をさすった。