ホンダ新型「SUV」公開へ！ 窓だらけの「超開放感“インテリア”」＆「アシモオーエス」採用！ 新Hマークもイイ「0 SUV」JMS2025 に登場

市販間近！ ホンダの新型SUV

ホンダは2025年8月28日、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）」（プレスデー：10月29日〜30日、一般公開日：10月31日〜11月9日）の出展概要を発表しました。

今回のホンダブースは「“夢”の力が生み出した『陸・海・空の幅広いモビリティを展示』」をコンセプトに、四輪車や二輪車をはじめ、小型ビジネスジェット機「HondaJet Elite II」の実物大インテリアモックアップや、船外機「BF350」といった、ホンダならではの多彩なモビリティを展示する予定です。

開放感スゴすぎる！

【画像】超カッコいい！ ホンダ「新型SUV」を画像で見る（47枚）

その中でも目玉の一つとなるのが、ホンダの次世代EV群「Honda 0（ゼロ）シリーズ」の第一弾として登場する「Honda 0 SUV Prototype（以下、0 SUVプロトタイプ）」です。

この0 SUVプロトタイプは、シリーズ共通の開発アプローチ「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」をSUVに適用し、開放的な視界と自由度の高い広々とした居住空間を実現した中型EV SUVです。

ボディサイズは公式には未公表ですが、中型SUVと説明されています。

エクステリアは、2024年に公開されたコンセプトカー「Space-Hub」の思想をベースにしており、見切りの良い大きなガラスエリアと伸びやかなプロポーションが特徴です。

リアにはU字形状の一体型テールランプが採用され、先進性を強調。また、シリーズ共通の新デザイン「H」マークも装着されます。

インテリアも「Thin, Light, and Wise.」の思想に基づき、開放感あふれる空間を重視し、大開口のガラスルーフや大型ディスプレイが未来的で心地よい室内を演出しています。

先進技術も満載で、ホンダ独自の車載OS「ASIMO OS」を搭載。ソフトウェアがOTA（Over The Air）で継続的に進化し、ユーザーに最適化された体験を提供することを目指しています。また、レベル3の自動運転（アイズオフ）技術の適用範囲拡大も推進される方針です。

パワートレインの詳細は未公表ですが、専用のEVアーキテクチャーが採用されることが決まっています。北米市場ではNACS規格の充電ポートを採用することも公表されています。

この0 SUVプロトタイプはすでに世界的に注目を集めており、2025年4月にはF1ドライバーのマックス・フェルスタッペン選手がデモ走行を披露し、SNSで大きな話題となりました。

市販モデルの登場も近く、2026年前半に北米市場で先行導入された後、日本や欧州を含むグローバル市場で展開される予定です。生産は米国オハイオ州のEV生産拠点「Honda EV Hub」が担う計画となっています。

ジャパンモビリティショー2025では、この0 SUVプロトタイプのほかに、シリーズのフラッグシップとなる「Honda 0 SALOON Prototype」も日本初公開されます。

さらに、交換式バッテリーを採用した電動バイク「CUV e：」や大型クルーザー「Rebel 1100 S Edition Dual Clutch Transmission」なども展示され、ホンダの電動化戦略の全貌が明らかになることでしょう。