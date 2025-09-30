緊張が止まらない！待合室の光景に「ホッとした」理由｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第61話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。新生活を控え、スクールカウンセラーから新たに紹介された病院を訪れたもっつんさん。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

前回は高圧的な医師に当たってしまい「発達障害は甘え」「ちゃんと叱れ」などとまくし立てられてしまったもっつんさん。あの体験がトラウマになり、ずっと病院を受診できずにいました。



待合スペースでは、個性豊かな子どもたちと疲れ切った保護者の姿がありました。同じように子育てに悩み疲れている人がいると安心しますよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）