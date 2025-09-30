◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(30日、横浜スタジアム)

今季限りで引退を表明している森唯斗投手が9回から登板し、1回を無失点に抑え、現役最終登板を終えました。

森投手は9回、横浜スタジアムに駆け付けた3万3000人のファンから歓声が上がる中リリーフカーに乗り登場、大歓声の中マウンドへ向かいます。

先頭のヤクルト岩田幸宏選手にピッチャー強襲のあたりはグラブを弾き、1塁へ送球するも判定はセーフ。続く長岡秀樹選手からは通算500個目となる奪三振を奪うと、北村恵吾選手を遊ゴロ併殺に打ち取ると渾身のガッツポーズを披露。ベンチへ戻ると野手たちひとりひとりとハグ。テラス席にはファーム調整中の選手らも駆けつけ現役最後の登板を見守りました。また今季で退任が決まっている三浦大輔監督も笑顔で出迎えます。

試合後に行われたセレモニーでは、バックスクリーンには森投手のプロ12年のこれまでの歩みが映像に映し出され、チームメートや関係者から労い、感謝の言葉が送られました。

その後マウンドの前に立ち、思いを語った森投手。最初に球団関係者に感謝の言葉を述べると「福岡で10年、横浜で2年、野球することが出来てよかったです。僕は本当に周りの人に恵まれていると感じます。この12年間いい野球人生でした」と振り返ります。

さらに駆け付けたファンに対し「まったく戦力になれなくてすみませんでした」「初めて横浜の応援を聞いたとき一体感に驚きました。ファンの皆様の声援はいつも力になります。これからも応援よろしくお願いします」と感謝の言葉を伝えるとスタンドからは万雷の拍手が送られました。

また支え続けてくれた妻に対し森投手は「背中を押してくれたから今の僕がある」と話し、3人の子供たちには「寂しい思いをさせたし我慢をさせた。これからは色んなことに挑戦し頑張っていこう」と感謝を述べました。

最後に「本当に今日まで12年間、選手としてやってこられて幸せでした。森唯斗は今日をもってユニホームを脱ぎます。本当にありがとう」と力強く思いを伝えました。

スピーチを終えると、森投手と同学年の筒香選手、3人の子供たち、さらにソフトバンク時代監督を務めた工藤公康氏から花束を贈られマウンド上で握手を交わし笑顔を見せました。

森投手は2013年にドラフト2位でソフトバンクへ入団。新人から7年連続で50試合に登板。ここまで通算486試合に登板し、27勝30敗106ホールド127セーブで防御率は3.21。プロ12年の野球人生に幕を閉じました。