【釜山（韓国南部）＝岡部雄二郎、仲川高志】石破首相は３０日、韓国南部・釜山（プサン）を訪れ、李在明（イジェミョン）大統領と会談した。

両首脳は、日韓関係を安定的に発展させ、相互往来「シャトル外交」を活性化させていく方針で一致した。人口減少や首都圏一極集中など共通の社会課題を巡り、当局間協議を継続的に実施していくことでも合意した。

首相の訪韓は就任後初めて。退陣を表明した首相にとって、最後の外国訪問となる見通しだ。新政権発足を前に、両国関係の良好な基調を確認し、首脳往来を定着させる狙いがある。

首相は冒頭、１０月１日で就任１年となることに触れ、「外交の締めくくりを大統領との会談で終えることができる意義深さを、しみじみと感じている」と語った。６月の就任から４か月弱で３回首相と会談を重ねた李氏は、「世の中が難しくなるほど、近隣同士の交流は重要だ。行き来しながらともに発展させたい」と呼びかけた。

両首脳はインド太平洋やパレスチナ問題を含む国際情勢を議論し、安全保障面での意思疎通や、北朝鮮の「完全な非核化」に向けた連携の継続を確認。ＡＩ（人工知能）分野の協力加速に向け、２００９年を最後に開かれていない「日韓科学技術協力委員会」の開催でも合意した。

日本の首相が２国間外交で韓国の地方を訪れるのは、０４年以来２１年ぶり。首相が重視する地方創生など共通課題での連携をアピールする思惑がある。両政府は会談後、８月の首脳合意に基づき９月に始まった当局間協議の継続実施を明記した成果文書を発表した。