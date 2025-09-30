◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの藤田悠太郎捕手（20）がプロ初出場を果たした。

9回の守備から出場。栗原陵矢から「悠太郎いってこい！」と尻を叩かれ、気合が入った。マウンドは2軍でもバッテリーを組んだ経験のある津森宥紀だったが「（緊張で）いつもよりちょっと球が速く見えた。球の軌道は分かっていたんですけど、さされちゃいましたね」。それでも堂々と先輩投手をリードし、三者凡退に抑えた。

直後の攻撃では、一人でも出塁すれば打席が回ってくるところだったが、三者凡退。前を打つ川瀬晃が二ゴロに倒れて試合終了し、プロ初打席はお預けとなった。

地元福岡大大濠高から2024年にドラフト7位で入団。2年目の今季はウエスタン・リーグに36試合出場し、目標にしていた1軍の舞台に立てた。「1軍に上がらせてもらえたのはすごくいい経験。これから本当にいろんなところを吸収して、来年はもっともっと1軍で出場できるように。1軍で使いたいと思われるような選手になるために頑張りたい」と意気込んだ。