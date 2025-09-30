◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）が30日の中日戦（東京D）で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中将大投手（36）を笑顔で祝福した。

「もうね、ああいう瞬間にね、立ち会えるとは思ってなかったし。何年か前はね、一緒にやると思ってなかったし。その瞬間に立ち会えて200勝…凄いことなので良かったです」

小学生時代に兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里（こやのさと）タイガース」でバッテリー（坂本が投手、田中将が捕手）を組んだ同学年の幼なじみ。

田中将が6回4安打2失点と好投して偉業達成となった試合直後、満面に笑みを浮かべた坂本は大きな花束を抱えて走り寄り、予想外の登場に驚いた顔から喜びの笑顔に変わったマー君に花束を渡すと、がっちり抱き合って喜びを分かち合った。

野球ファンの涙腺を緩ませた最高のハグ。その瞬間に交わした言葉については「なんか言ったかな…。まあ、いいんじゃないですか、それは」とはぐらかしたが、最高の幼なじみだ。

197勝で巨人入りし、200勝に「あとひとつ」としてからも3連敗。その間、マー君の姿をどう見ていたか聞かれると「2軍で頑張ってる姿を僕も2軍にいた時見てたし、今日だってね、物凄いプレッシャーのなかで投げてたと思うので、そういうプレッシャーのなかでね、また結果が出せるっていうのは改めて凄いなと思いましたし、本当にね、自分のことのようにうれしかったです」と目尻を下げていた。