巨人の田中将大投手（36）が30日、今季ラスト登板で今季3勝目を挙げ野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に続き史上4人目となる日米通算200勝を達成した。これを受け、芸能界からも祝福が多数寄せられた。

親交のあるアイドルグループ「ももいろクローバーZ」は、公式Xで「田中将大投手日米通算200勝おめでとうございます」と祝福。メンバーも個別のインスタグラムを通じて偉業と称え、佐々木彩夏は「マー君！！！おめでとう」とし、高城れには「マー君！200勝おめでとー」とつづった。

田中はかねてから、ももクロのファン“モノノフ”であることを公言しており、互いにライブや試合を訪れるなど、交流を深めてきた。楽天、ヤンキース時代とも同グループの楽曲を登場曲として使用していた。

お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしは自身のブログを通じ「楽天を去り寂しかったですが、宮城を、東北を盛り上げてくれた恩は忘れられません。念願の200勝、なかなかあと１つが届かずに本人が一番しんどかったと思いますが、選ばれし者しか辿り着けない山の頂きに登れてホッとしているかと思います！」と祝福した。

さらにサンドウィッチマンの伊達みきおもブログを更新。「いやぁ、おめでたい！！良かった良かった！マーくん良かったね！とうとう偉業を成し遂げましたね！読売巨人軍に感謝。。あー。。良かった本当に。千葉ロッテ・美馬投手の引退試合の日に、マーくんが200勝達成。2人は、イーグルスが2013年に日本一になった時の功労者でもあるピッチャー。やっぱり何か、縁があるねー」とねぎらった。

お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズはXに「田中将大投手。200勝おめでとうございます！この令和の時代に不可能な数字になってのこの記録。感動しました。この後も感動よろしくお願いしますねー！いい一夜」とつづった。

元AKB48でタレントの高橋みなみもXに「心からおめでとうございます」と涙の絵文字と共につづり、偉業達成を祝福した。