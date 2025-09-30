今季限りでの現役引退を表明しているロッテ・美馬学（３９）の引退セレモニーが、３０日の楽天戦後に行われた。

美馬はあいさつで「この１５年は、けがとリハビリの連続でしたが、それでもきょう、最後にマウンドに立てたこと、家族の前で投げている姿を見せられたこと、そしてお世話になった両チームの前でユニホームを脱げることをうれしく思います」と感謝の言葉を述べた。

その後は本拠地・ゾゾマリンのグラウンドを涙ながらに１周し、ファンに別れを告げた。最後はロッテ、楽天の両選手たちの手によって８度、宙を舞った。

場内では楽天時代の同僚からのメッセージ動画も上映された。この日、日米通算２００勝を達成した巨人の田中将大は「２０１３年の日本シリーズ第７戦での美馬さんの投球が、日本一を引き寄せてくれたと思っています。今年、二軍戦で投げ合う機会があり、その時も美馬さんが結局７イニングを投げて抑えていた。まだまだいけるんだと、ものすごく印象に残ったので、引退されるというご連絡をいただいた時はものすごく驚きました。まずはご家族と一緒にゆっくり体を休めてほしいなと思います」などとメッセージを寄せた。