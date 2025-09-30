¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃ£À®¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¡£¤ª¤è¤½£´£°Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿ÅÄÃæ¾¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤éÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤é¤Ëà¿å¹¶¤áá¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£À°Îó¸å¤Ë¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¤â¤é¤¤Ç®¤¤Êú¤è¤¦¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢¸Í¶¿¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÎµÇ°¥Ü¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤³¤ÎËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£