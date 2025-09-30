きょうの為替市場は９月期末の取引の中、ドル安が続いており、ドル円は１４７円台まで下げ幅を広げている。期末の調整もさることながら、前日同様に米政府機関閉鎖への懸念がドルを圧迫している模様。



本日は米政府の会計年度末だが、米下院ではつなぎ予算案が可決されているものの、米上院では共和、民主双方が歩み寄れないでいる。万一、明日の１０月１日から米政府機関が閉鎖となれば、１０月３日の米雇用統計は発表が延期になる可能性が高まり、市場は動向を注視している状況。アナリストは「週末と昨日の協議で目立った進展がなかったことから、政府機関閉鎖の可能性は高いままだ」と指摘。



ドル円は２００日線を下放れる展開を見せ、２１日線に再び回帰。１００日線と２００日線のレンジ内に再び戻してしまった格好となっているが、市場はＦＲＢの利下げ期待を後退させる中、どのような流れになるのか注視している状況。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４８円に観測されている。



30日（火）

148.00（8.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

