◇パ・リーグ ロッテ1ー2楽天（2025年9月30日 ZOZOマリン）

今季限りで現役を引退するロッテの美馬学（39）が、引退試合で古巣・楽天を相手に登板。先頭の浅村から空振り三振を奪うと「美馬コール」に包まれながら15年間の現役生活に別れを告げた。

吉井監督は「美馬さんの場合は、もうこれプロ野球生活大成功だと思うんで、引退おめでとうっていうふうに言わせてもらいました」と、右腕にかけた言葉を明かした。

「もうほんと勝負根性の塊みたいなピッチャーで、マウンドでの勝ちへの執着心っていうんですかね、それは凄いものがありました」

若い選手たちには「バッターに向かっていく気持ちっていうのは凄い強いものがあったんで、それはぜひ見習って、引き継いでほしいなと思います」と、強い気持ちを求めた。

魂の6球だった。昨年6月7日広島戦以来480日ぶりの1軍マウンドに上がった美馬。フルカウントから投じたボールはすっぽ抜けて浅村の後頭部付近を通過、バランスを崩して倒れ込むなど、すでに右肘は限界だった。しかし浅村がスイングし空振り三振。「美馬コール」と拍手に包まれながらマウンドを降りた。

両軍が整列する中行われた引退セレモニーでは、楽天時代の仲間たちからのVTRメッセージに、大粒の涙。あいさつでは「あっという間の15年間でした。本当に幸せでした！」と感謝の言葉を述べ、家族3人から花束を受け取ると、再び大粒の涙を流しながら抱き合った。最後は目を真っ赤にしながら涙を拭い球場を一周。ファンの大歓声に応えると、両軍から胴上げ。笑顔で8度宙を舞った。