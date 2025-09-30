人に目を向けるのではなく、常に矢印を自身へ向ける16歳。MF和田武士(浦和ユース)はU-17日本代表でも一際楽しみながら成長し、存在感も
11月のFIFA U-17ワールドカップ カタール2025へ向けた強化を第一に、メンバー入りへの競争の場にもなっているU-17日本代表候補・大阪合宿(9月27日〜10月1日)。チームとしてまとまり、雰囲気の良さを感じさせる活動になっているが、中でもU-16世代の高校1年生ボランチが一際楽しそうに過ごしているように映る。
MF和田武士(浦和ユース)は中学生時代から多くの代表活動に参加してきた選手だが、浦和ユースやU-16日本代表で評価を勝ち取り、8月末からのU-17日本代表フランス遠征メンバー入り。今回、U-17ワールドカップを約1か月後に控え、1歳年上の才能たちが大半を占める大阪合宿メンバーにも食い込んでいる。
本人はU-17ワールドカップを意識していない訳では無いというが、「そこに行くっていう考えでやるよりも、まず自分的には楽しんでやった方が自分の特長も出せるかなって思うので、その大きい目標もあるんですけど、その前にまずレベル高い中で楽しむってことが一番大事かなと思っています」。楽しむことは和田のモットー。練習間の笑顔も多いが、楽しみながらプレーする中で自身の成長も実感しているようだ。
初めてU-17日本代表の活動に参加したフランス遠征はワクワク感と不安も。通用しないこともあったというが、「やれることは思っていたより多いなってことが自信になりました」。スピード感の速い中でプレーすることで視野も広がった。
パスゲームでも11対11でも、U-17日本代表の選手たちは自分のいて欲しいところに常にいてくれる。ストレスなくボールを受けてパス。また、和田は全体のバランスを取りながら随所でボールを奪う嗅覚も発揮している印象だ。
プレースタイルは特別目立つものではないかもしれない。だが、和田は「人の目ばっか気にするんじゃなくて、どんな時でも自分のやるべきことをしっかりやっていれば、見てくれてる人は見てくれていると思う」。プレー中も人に目を向けるのではなく、常に矢印を自分自身に向けている。
「練習でも、例えば人に目を向けることとかは、みんな人間である以上あると思うんですけど、でも、それ以上に自分の何が悪かったのか、それを次にどう活かすかっていうことだったりを考えています。人に目を向けてもしょうがないかなと」と口にする。
そして、「自分はそもそもプレースタイルだったりも、体がちっちゃかったり、フィジカルもそんな強くない分、頭使わなきゃいけないですし、周りが上手く動いてくれないのとかも、前から自チームのコーチにも『自分の声で動かせ』とか言われてるんで、もっと自分の戦術理解度とかも高めていったらチーム全体ももっと動くんじゃないかなって」。その心の持ち方が成長を後押ししているのかもしれない。
普段、浦和ユースでは浦和や日本代表で活躍した阿部勇樹監督の下でトレーニング。より上に行くための助言を受け止め、改善しようとしてきた。「阿部さんは色々なことを教えてくれるんですけど、代表とか世界で色々な経験をしているんで、阿部さんはその上で今一番大事なことをまず教えてくれている気がしています。自分はボールに寄せるところだったりが少しずつできるようになってきているけれど、阿部さんには上で戦うには、自分を越えた後のプレスバックのスプリントだったりを出せるかっていうところも常に言われているんで、そういうところもやっていけたら攻守においてもっと存在感が出せるんじゃないかなと思います」。まだ、試合終盤になると意識していたことが疎かになってしまうことも。それだけに、「意識しなくてもできるぐらいまでにはしていきたいなと思っています」と力を込めた。
本人も自分のプレースタイルについて「目立たない」というが、ボールを運ぶ力や回収力は非常に高く、今夏の日本クラブユース選手権(U-18)で年上以上に目立つ動きをしていた。U-17日本代表での存在感も向上中。ここからチームにとってプラスアルファになるモノをよりもたらしていく。
「正直、今自分のプレーは目立たないですけど、それでも前線の目立つ選手だったりの力をどんどん引き出したり、あまり目立たないプレースタイルの中でも、どんどん違いを作って目立てるようにはしていきたいです。(U-17日本代表候補合宿は最終日の練習試合を残すだけだが、)楽しんだ上で結果に繋がるようなプレーが出せたり、得点もそうですけど、今ワールドカップに向けてチームを作っていく上で、チームにとっていかにプラスになるプレーをどれだけできるかっていうことを意識してやっていきたいです」。U-17日本代表入りや浦和トップチームで2種登録されていることは「順調過ぎます」と微笑。その16歳が来年ではなく、今年のU-17ワールドカップのピッチに立っていても不思議ではない。
(取材・文 吉田太郎)
MF和田武士(浦和ユース)は中学生時代から多くの代表活動に参加してきた選手だが、浦和ユースやU-16日本代表で評価を勝ち取り、8月末からのU-17日本代表フランス遠征メンバー入り。今回、U-17ワールドカップを約1か月後に控え、1歳年上の才能たちが大半を占める大阪合宿メンバーにも食い込んでいる。
初めてU-17日本代表の活動に参加したフランス遠征はワクワク感と不安も。通用しないこともあったというが、「やれることは思っていたより多いなってことが自信になりました」。スピード感の速い中でプレーすることで視野も広がった。
パスゲームでも11対11でも、U-17日本代表の選手たちは自分のいて欲しいところに常にいてくれる。ストレスなくボールを受けてパス。また、和田は全体のバランスを取りながら随所でボールを奪う嗅覚も発揮している印象だ。
プレースタイルは特別目立つものではないかもしれない。だが、和田は「人の目ばっか気にするんじゃなくて、どんな時でも自分のやるべきことをしっかりやっていれば、見てくれてる人は見てくれていると思う」。プレー中も人に目を向けるのではなく、常に矢印を自分自身に向けている。
「練習でも、例えば人に目を向けることとかは、みんな人間である以上あると思うんですけど、でも、それ以上に自分の何が悪かったのか、それを次にどう活かすかっていうことだったりを考えています。人に目を向けてもしょうがないかなと」と口にする。
そして、「自分はそもそもプレースタイルだったりも、体がちっちゃかったり、フィジカルもそんな強くない分、頭使わなきゃいけないですし、周りが上手く動いてくれないのとかも、前から自チームのコーチにも『自分の声で動かせ』とか言われてるんで、もっと自分の戦術理解度とかも高めていったらチーム全体ももっと動くんじゃないかなって」。その心の持ち方が成長を後押ししているのかもしれない。
普段、浦和ユースでは浦和や日本代表で活躍した阿部勇樹監督の下でトレーニング。より上に行くための助言を受け止め、改善しようとしてきた。「阿部さんは色々なことを教えてくれるんですけど、代表とか世界で色々な経験をしているんで、阿部さんはその上で今一番大事なことをまず教えてくれている気がしています。自分はボールに寄せるところだったりが少しずつできるようになってきているけれど、阿部さんには上で戦うには、自分を越えた後のプレスバックのスプリントだったりを出せるかっていうところも常に言われているんで、そういうところもやっていけたら攻守においてもっと存在感が出せるんじゃないかなと思います」。まだ、試合終盤になると意識していたことが疎かになってしまうことも。それだけに、「意識しなくてもできるぐらいまでにはしていきたいなと思っています」と力を込めた。
本人も自分のプレースタイルについて「目立たない」というが、ボールを運ぶ力や回収力は非常に高く、今夏の日本クラブユース選手権(U-18)で年上以上に目立つ動きをしていた。U-17日本代表での存在感も向上中。ここからチームにとってプラスアルファになるモノをよりもたらしていく。
「正直、今自分のプレーは目立たないですけど、それでも前線の目立つ選手だったりの力をどんどん引き出したり、あまり目立たないプレースタイルの中でも、どんどん違いを作って目立てるようにはしていきたいです。(U-17日本代表候補合宿は最終日の練習試合を残すだけだが、)楽しんだ上で結果に繋がるようなプレーが出せたり、得点もそうですけど、今ワールドカップに向けてチームを作っていく上で、チームにとっていかにプラスになるプレーをどれだけできるかっていうことを意識してやっていきたいです」。U-17日本代表入りや浦和トップチームで2種登録されていることは「順調過ぎます」と微笑。その16歳が来年ではなく、今年のU-17ワールドカップのピッチに立っていても不思議ではない。
(取材・文 吉田太郎)