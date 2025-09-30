V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは29日（月）、決起会の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

決起会は10月4日（土）11:00～12:30にアリオ上田の1階 太陽のコートで開催され、2025-26シーズンの所属選手18名も勢揃いする。

当日は選手や監督の紹介に加え、選手とのじゃんけん大会（オリジナルグッズプレゼント）や先着15名が参加可能なこどもトス大会が実施される。こどもトス大会は11:30より開始され、選手とペアになって一緒にトスができるという。

さらに定員50名の選手サイン会も開催される。当日の9:00より会場で整理券を先着順に配布、整理券の有効期限は当日の12:30までとしている。なおサイン会参加には、当日のアリオ上田でのお買い上げレシート 税込3,000円分が必要であり、サイン会開始前に受付でレシートの確認を行うとのこと。またサインは1名につき1枚まで、サインをもらえる選手は任意の1名のみであるため注意が必要だ。

昨季、新生Vリーグの初代女王となった信州Aries。新たなシーズンに向け、決起会でファンとの絆を深めたいところだ。