大人が着映える“この色”！【ハニーズ】40・50代のおしゃ見え♡「グリーン系アイテム」

落ち着きと華やかさを併せ持つ “グリーン” は、成熟した世代にぴったりの注目カラー。【ハニーズ】に展開されている大人向けブランド、【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、40・50代が品良く映える「グリーン系」アイテムが豊富にラインナップ。今回は、オンオフ活躍する上品ブラウス、着るだけでおしゃ見えできそうな主役級ワンピをご紹介。ぜひワードローブに取り入れて、ワンランク上のカラーコーデを楽しんで！

デザイン性抜群のブラウスでこなれ見え

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」＜ブルーグリーン＞\3,980（税込）

顔周りをふんわり華やかに見せてくれるフリルデザインと、ワンポイントになるネックレス風メタルパーツが魅力のブラウス。アクセサリーいらずで着映えするので、忙しい朝でもこれ1枚でコーデがきまります。ほどよくゆったりとしたシルエットで、大人世代の気になる上半身もすっきりカバーしてくれそう。

ブルーグリーンが映える秋の洗練コーデ

「グリーンは春」というイメージが先行しがちだけど、大丈夫。このブラウスは深みのある “ブルーグリーン” で、秋コーデにも自然とフィットするんです。エレガントなデザインのブラウスには、かちっとしたタックワイドパンツを合わせて、この上ない洗練感を演出。ウエストタックインで整えることで、上品なメリハリシルエットに。柔らかさと抜け感をプラスするため、ベージュのハンドバッグをON。40・50代におすすめの、きれいめ秋コーデが完成します。

1枚でグッとおしゃ見えする華やかワンピ

【GLACIER lusso】「アート柄ワンピース」＜グリーンＭｉｘ＞\6,900（税込）

着るだけでグッとおしゃ見えできる主役級ワンピースが登場。深みのあるグリーンと、個性的なアート柄が目を引く1枚。バンドカラーと比翼仕立てで上品さをキープしつつ、ウエストタックと付属ベルトでメリハリをプラス。40・50代がトライしやすい、エレガントなロング丈も嬉しいポイントです。

ジャケットやカーディガンを羽織って品良く格上げ

1枚でも充分サマになるアート柄ワンピは、ジャケットやカーデを羽織ればさらに着回しの幅が広がります。こちらは淡いグレージュのカーデを加えて、女性らしい抜け感をプラス。足元も同系色のブーツでまとめて軽やかな印象に。広がりすぎない袖とシルエットにより、アウターを羽織ってもすっきりと着こなせるのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子