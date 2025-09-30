◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手がセ・リーグ記録に並ぶ４６セーブをマークし、０５年岩瀬仁紀（中日）、０７年藤川球児（阪神）、中日の守護神・松山晋也に並んだ。田中将大投手の日米通算２００勝がかかった試合、２点リードの８回２死一、二塁の場面から大勢に代わって登板。移籍後初の回またぎ登板ながら、しっかり締めた。これで元同僚の中日・松山と並ぶ４６セーブとなり、セーブ王争いは、シーズン最終戦となる１０月１日の中日戦（東京ドーム）で決着がつくこととなった。

マルティネスの試合後の一問一答は以下。

―回またぎだった

「とにかくなんとしても勝ちたい思いでその前に投げたリリーフもそうですし、自分も（田中将が）２００勝かかっているのは当然知っているので、勝つって思いで全力で４つのアウトを取りにいった」

―マー君の２００勝でセーブがついたことについて

「２００勝というのは本当にすごいことだと思うので、スポーツやっている人の中ではすごい偉大さもわかってますし、やっぱり自分も本当にうれしいですし、田中選手が勝てたことは自分にとっても本当にうれしい」

―マルティネスにとってマー君はどんな存在

「良いお手本で鏡のような存在。誰もが知っているような日本でもすごい成績を残して、当然素晴らしい投手で活躍されて。いいところをどんどん吸収して参考にしてる選手です」

―いつもと違うマウンドだったと思うが

「緊張やプレッシャーみたいなものはなかったです」

―８回ブルペン入ったのは

「ベンチ前でキャッチボールというのはあまりしたくなかったので、そういう意味で、ブルペンで投げました」

―タイトル取らせたい監督の思い

「シーズン中、今まではそういうセーブ数っていうのはほとんど考えてなかったですけど、今日セーブをして、過去の記録、セ・リーグ記録にたどりついたのはそれについては満足してます」

―明日セーブを挙げればセーブ王に

「明日のことは明日にならないとわからないので、明日になったら明日の風が吹くので」

―ブルペンに入り直したのは、気持ち切り替える感じ？

「リセットというか９回の３つアウト取ろうと、８回のことは忘れて９回にフォーカスしようと」