「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯが３０日、東京・多摩市立和田中学校で「ＥＮＴ ＮＥＸＴ ｃｌａｓｓ〜好きを未来に〜」に出席した。

「アミューズ」「エイベックス」「ソニー・ミュージックエンタテインメント」「ポニーキャニオン」のエンタメ４社が、未来に向けてエンタメの可能性を広げるためのプロジェクト「ＥＮＴ ＮＥＸＴ ＡＣＴＩＯＮ（エント ネクスト アクション）」に関するイベント。ＫＯＯは講師として同中学校の生徒の前に立ち、「やりたい！をかなえるために大切にしていること」をテーマに授業を展開した。

挑戦したことが見つかったときにどのような行動をとるのか問われると「仲間、スタッフに相談する」と回答。「自分の考えを言葉にして伝えることでアイデアが具体的になるし、一人で考えるよりアイデアが膨らむ」と熱弁した。

さらに、いつでも挑戦できる自分でいるために日ごろから意識していることを問われると「いつも最高を更新すること」と回答。「エンターテインメントは０点もなければ１００点もない。『これくらいでＯＫ』だと思わずに、毎回１００点以上のことを積み重ねていくことを意識している」と明かし、今年でＤＪ活動４５周年を迎える知恵と経験を伝えていた。