◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝を達成。早実時代の２００６年夏の甲子園で駒大苫小牧の田中将と投げ合った斎藤佑樹氏（３７）が祝福のメッセージを寄せた。

以下、メッセージ全文。

「同世代のフロントランナーとしてずっと野球界の第一線を走り続けてきたマー君は、僕にとって憧れの存在でした。同世代から名球会に入る選手が生まれるのは、すごくうれしいことです。

あの夏からもう１９年ですね…。甲子園の決勝引き分け再試合という舞台で、たった一度、僕が勝つことができた。多くの方々の印象に残る試合になった。そこから僕もマー君も、お互いの野球人生が新たなフェーズを迎えたと思います。僕が野球を頑張る上で、ずっと前を走っているマー君の存在は大きかった。追いつけるように頑張りたいなと、ずっとやっていました。

楽天からヤンキース、巨人とユニホームが変わっても、３６歳になっても１４０キロ後半のストレートを投げて２００勝する―。すごくかっこいいし、全ての同世代にとって励みになる存在です。２１０勝、２２０勝と勝ち星を積み重ねてほしいなと思います。心から、おめでとうございます！」