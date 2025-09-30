眠りたいのに眠れない！ YouTubeチャンネル「Lazy Kitten」では、子猫の昼寝を2羽のひよこが妨害する様子が配信され、動画のコメント欄には「あまりにもかわいすぎるよ」の声が続出しました。

睡魔が去ったひよこは…

注目を集めたのは「絶対に眠りたい子猫vs絶対に寝かせたくないヒヨコ」という動画。幼い子猫と2羽のひよこが遊んでいます。

最初におねむになったのは、ひよこのうちの1羽でした。子猫の側で、心地よさそうにまどろんでいます。

友達を見ているうちに、なんだか眠たくなってきた子猫。一方、睡魔が去ったのか、眠そうだったひよこは元気に動き出しました。

子猫はどんどん眠たくなり、おなかをひくひくさせて目を閉じます。ひよこたちはどこか不満気に小さなくちばしで子猫をツンツン。しかし、子猫は全く起きる様子がありません。ひよこの1羽はしびれを切らし、子猫の上に乗ってしまいました。

ひよこたちの妨害にもくじけず、なんとかお昼寝しようとする子猫。しかし、ひよこたちにつつかれたり踏まれたりと、やられ放題……。とうとう「いいかげん、寝かせてニャ〜」と猫パンチを繰り出しました。

子猫は、お昼寝を諦めてひよこたちをにらみつけます。かわいい攻防戦は、どうやらひよこに軍配が上がったようですね。

動画の視聴者からは「ひよこたちは子猫のことが大好きなんだね！」「仲良しで、見ているだけで笑顔になる」などの声が寄せられていました。けんかするほど仲のいい1匹と2羽の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。