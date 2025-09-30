◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の久保康生巡回投手コーチ（67）が“弟子”の偉業達成を喜んだ。田中将大投手（36）は30日、中日戦（東京D）で今季10度目の先発登板。6回85球4安打2失点の力投を見せ今季3勝目、日米通算200勝目を挙げた。日米通算を含むと史上28人目（NPB単独では24人）。王手を懸けてから4戦目、今季シーズン最終登板で決めた。

日米197勝右腕にも遠慮はなかった。春のキャンプで「魔改造」に取り組んだ2人。来る日も来る日も投球フォームをチェックし、さまざまなことにトライし続けた。

久保コーチは、田中将の偉業達成に「良かったです。もう、それしか言いようがない。良かったです」とニッコリ。「ピッチングする形か姿っていうか。だいぶ固まってきたっていうような感じはしました。日本中の野球ファンがこうして注目して、なんていうかな、楽しめるって言ったら語弊があるんだろうけども、うん、野球ファンの人たちにいろんなものを…苦しんでる姿もそうだし、今日勝った姿もそうだし、そういう姿を見せられるってことは、野球選手ここまでやってきた、もう選手冥利に尽きるよっていう。堂々と、結果悪くても堂々とマウンド立つ…立ち姿だけは堂々としてほしい」と勝てない間に交わした言葉を明かし目を細めた。

田中将との日々を振り返り「やっぱり最初の2月からこう、開幕していくと、体のその…やっぱり前年度投げてないっていう、少しサビついたっていうところからこうサビを落としてっていう作業っていうか、たくさんこう軽くたくさん投げさせたり、球数を投げさせたり、そういうものを含めて、そういう作業のところがこう最初はやっぱきつかったと思うんですね。“まだ投げるんですか？”みたいなこともちょっと言っていたから。“こんなに投げたことないです”っていう。うん、ちょっと強引に引っ張っていったんでね」と懐かしそうに眼を細めた久保コーチ。偉業を決めた試合後に会ったことを明かし「おめでとう」と伝え、バタバタしていたこともあり「またゆっくりね」と言葉を交わしたことをうれしいそうに話した。