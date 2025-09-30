スタイル抜群の美女たちが水着姿でカップルチャレンジに挑戦。オトナの男女の遊びに、お笑いコンビ・見取り図の盛山も「何この遊び」と驚きの声を上げた。

【映像】K-1ラウンドガールのわがままボディ炸裂な水着姿

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

3日のカップルチャレンジはビーチで行われることに。色とりどりの華やかな水着姿で現れた女性陣に、男性陣も色めき立った。元甲子園球児・かいり（25歳／俳優）はかわいすぎるK-1ラウンドガールの絵本作家志望・うらら（25歳／レースアンバサダー）の水着を見て「かわいいね水色」と絶賛。「めっちゃ同じ色じゃない？」と自身の水着とのお揃い感を強調した。

そして、カップルチャレンジでは男女がペアになり5組による二人三脚ビーチフラッグ対決が開催。くじ引きで決まった男女ペアで密着しながら走る姿に「水着で密着」「何この遊び」と見取り図の2人も羨望の眼差しを向けた。