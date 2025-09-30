

BOZ 代表取締役の清水健太氏

BOZは、医療従事者のための新しい医療服ブランド「iukah（イウカ）」を、9月28日から公式オンラインストアで販売開始した。このブランドローンチを記念して、東京・渋谷区神宮前で、9月26日から28日まで初のPOP UP STOREを開催し、第1弾プロダクトとしてツートンカラーの白衣「DUAL TONE JACKET」「DUAL TONE COAT」を披露した。

「iukah」は、医療従事者が日々の診療やケアを通じて自信と誇りを持ち続けるための「新しい選択肢」として、白衣を“プロフェッショナルの証”であり“自己表現の手段”と再定義し、医療現場のQOLを高めることを目指した医療服ブランド。「清潔感」や「均一性」が最も重視され、通常のアパレル業界とは対照的に、着る人の「個性」や「自己表現」は不要とされてきたメディカルアパレルに対し、新たに「個性」と「機能美」を提案する。



「iukah」ブランドの白衣

BOZ 代表取締役で整形外科医の清水健太氏は、「iukah」ブランドを立ち上げた経緯について、「これまで白衣を中心としたメディカルアパレルは、個性がない画一的なものがほとんどで、選択の余地もなかった。私自身、医師として臨床現場に出ているが、従来の白衣では着る楽しみがなく、仕事へのモチベーションや気分がなかなか上がってこないこともあった。そこで、通常のアパレルのように、もっと自由に、自分の個性が出せる白衣を作れないかと考えたのがきっかけだった」と語る。「『iukah』では、医療従事者が日々の診療やケアを通じて自信と誇りを持ち続けられるようサポートし、医療現場のQOLを高め、これからの医療服の新しいスタンダードを築いていくことを目指す。ブランド名も、均一的・無個性な今までの白衣とは全く逆の発想であることから、『白衣（hakui）』のスペルを反転して『iukah』とした」と、ブランドに込めた想いを教えてくれた。

「iukah」の第一弾プロダクトとしては、ツートンカラーの白衣「DUAL TONE JACKET」（ジャケット）と「DUAL TONE COAT」（コート）の2アイテムをリリースする。「いままでの白衣は、無個性というだけでなく、臨床現場で使いづらい点や着心地の悪い点も多くあった。これらの課題を解決するため、『iukah』の白衣では、『素材』『形』『色』『細部』の4点において、医療現場における『機能性・快適性』とファッションアイテムとしての『個性・デザイン性』を両立したプロダクトを実現した」と、個性を出せるデザインだけでなく機能性にもこだわった白衣になっているとアピールした。



POP UP STOREの外観

今回、「iukah」のブランドローンチを記念して、9月26日から28日までPOP UP STOREを開催。医療関係者向けに、第1弾プロダクト「DUAL TONE JACKET」と「DUAL TONE COAT」を展示・公開した。両アイテムとも、素材には、動きに合わせて伸縮するストレッチ素材を採用し、診療や回診時などの長時間の着用でも快適さをキープ。柔らかさと張りを両立させた生地は、シルエットの美しさを保ちながらも、日常の動きに寄り添うという。



DUAL TONE JACKET

従来の白衣では裏裾の段差が動作の妨げになることもあったが、新商品では裾まわりをすべて丁寧に縫製し、段差をなくすことで快適な着脱とスムーズな動きを実現。さらに肩と袖の可動域にはストレッチ素材を配し、かっちりした見た目と自然なゆるさが同居するデザインに仕上げた。



DUAL TONE COAT

白衣としては初めて、淡いベージュを重ねたツートンデザインを採用している。真っ白の無垢さに、静かなコントラストを添えることで、輪郭をより鮮明にした。目にも浮かび上がる立体感と奥行きは、清潔さに凛とした気配を与え、纏う人の存在そのものを際立たせている。

胸元とパッチポケットには、インクや印鑑の汚れが付きにくい特殊素材を採用。さらに、極細繊維マイクロファイバーを用いることで、スマートフォンなどを入れるたびに自然と表面が拭き取られる仕様とした。日常の清潔感を守りながら、さりげない遊び心を感じられるディテールとなっている。

［小売価格］

DUAL TONE JACKET：4万2000円

DUAL TONE COAT：4万3000円

（すべて税込）

［発売日］9月28日（日）

iukah＝https://iukah.jp/