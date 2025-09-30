アドビは、iPhone向け動画編集アプリ「Adobe Premiere」の配信を開始した。基本機能は無料で利用でき、手軽に動画編集が可能。Android版も開発中。

「Adobe Premiere」は、もともとデスクトップ向けに提供されている動画編集アプリ。今回の配信により、スマートフォンでも無料でプロ品質の編集ができるようになった。

モバイル版では、1フレーム単位の詳細な編集や、商用利用も可能な2000点以上のAdobe Stock素材をアプリ内から利用可能。素材がなくても制作を始められる。

さらに、AIによる音声強調「スピーチを強調」、被写体を瞬時に切り抜く「背景除去」、音声からのキャプション自動生成なども無料で利用できる。

有料プランでは、生成クレジットやストレージの追加に加え、静止画を動かして動画化する機能や、声でリズムを録音するとAIが効果音を生成する機能などを提供。またテキストからの画像生成、画像拡張、オリジナルキャラクターやステッカーの生成にも対応する。

編集後のプロジェクトは、解像度やフレームレートを指定して書き出せ、TikTokなど主要SNSへのアップロードも簡単。書き出し時にアプリのロゴが入ることもない。

さらに、モバイル版で編集したプロジェクトを「Adobe Premiere」のデスクトップ版へ直接送信し、そのまま編集を続けることも可能。これにより、モバイルで大まかな編集を行い、デスクトップで細かく仕上げるといったワークフローが実現できる。