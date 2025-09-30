世界最大のサッカーゲームで「最もスピードが速い選手」8名

9月26日に発売された世界最大のサッカーゲーム「EAFC26」。

2万人以上の選手、750以上のクラブチームと代表チームがデジタルデータで再現されている。

今回はそのEAFC26に収録されている選手の中から最もスピードがあるTOP4の8選手を『Planet Football』から紹介する。

4位：ムサ・ディアビ

クラブ：アル・イティハド

国籍：フランス

スピード数値：95

現実世界ではイングランド・プレミアリーグからサウジアラビアに移籍したことで忘れ去られ始めているが、ゲームでは忘れ去られることはないだろう。このスピードと、お買い得な価格という2点において。

猛烈な速度と優れたドリブルを持つ彼を止めるのはとても難しいもの。Ultimate Teamでプレーしたときはムサ・ディアビの名前を探すべきだ。

4位：ヌーノ・メンデス

クラブ：PSG

国籍：ポルトガル

スピード数値：95

アルフォンソ・デイヴィスが現代のサイドバックの典型だとすれば、彼もその系統に入っているはずだ。PSGでプレーしているヌーノ・メンデスは、俊敏でダイナミックで、実力も高い。

豊かなスピードで上下動し、攻守にわたって貢献できる技術がある。左サイドバックという貴重なポジションであり、まるでチートコードを入れているような存在である。

4位：ロイス・オペンダ

クラブ：RBライプツィヒ（※現実ではユヴェントス移籍済み）

国籍：ベルギー

スピード数値：95

今夏のマーケットでRBライプツィヒからユヴェントスへと移籍したロイス・オペンダ。スピードだけで語れる選手ではなく、脅威的な加速と力強さ、ドリブル、そしてゴール前での冷静さを兼ね備えている。

EAFC26で獲得できるストライカーの中でもトップクラスの存在であり、年齢もまだまだ若い。Ultimate Teamモードでは大人気の存在になりそうだ。

4位：サーロンド・コンテ

クラブ：ハイデンハイム

国籍：ドイツ

スピード数値：95

現実世界ではそれほど有名ではないものの、EAFCのユーザーにとっては非常に馴染みがある存在。それがハイデンハイムのFWであるサーロンド・コンテだ。

典型的なゲーマーのカルトヒーローである彼は、作品中屈指のスピード数値を誇っており、スプリント一つでディフェンダーを死に至らしめるだけのポテンシャルを持っている。

4位：ヴィニシウス・ジュニオール

クラブ：レアル・マドリー

国籍：ブラジル

スピード数値：95

ヴィニシウス・ジュニオールは現実世界でもEAFC26でもパーフェクトなウインガーである。電光石火のスピード、滑らかなボール扱い、そしてゴールを決める能力によって、守るのが非常に難しい選手となっている。

レアル・マドリーとブラジル代表での象徴的な存在であり、地球上で最も影響力がある選手の一人。ゲーム中でも彼を獲得することが目標になるくらいの存在である。

2位：ガブリエウ・シウヴァ

クラブ：サンタ・クララ

国籍：ブラジル

スピード数値：96

サンタ・クララに所属しているブラジル人選手。レーティングは74に過ぎないものの、そのスピード数値は世界屈指だ。

全体的には地味ながらも、電光石火の速さがあり、ケミストリーリンクに最適だ。発売してからしばらくは非常に人気の存在になるはずだ。ただ、おそらくすぐに価値は高騰するだろう。

2位：カリム・アデイェミ

クラブ：ボルシア・ドルトムント

国籍：ドイツ

スピード数値：96

アデイェミはEAFC26で最高の評価を受けている選手ではないものの、非常に使いやすいカードになっている。脅威体なスピードだけでなく、ドリブルとフィニッシュにも優れている。

ブンデスリーガの選手を中心に構築するなら、彼は賢い選択だ。ドルトムントのチームメイトとの連携が容易で、ケミストリーも備えている。様々なチーム編成に対応できる。

1位：キリアン・エムバペ

クラブ：レアル・マドリー

国籍：フランス

スピード数値：97

再びEAFCのスピードランキングでトップに立ったキリアン・エムバペ。Ultimate Teamの主要メンバーに名を連ねた。もちろん彼を獲得できるだけのポイント資金があるならの話だが…。

彼は完璧な選手だ。97のスピードのみならず、プレッシャーを受けても冷静にシュートを打ち込める。彼を止めるすべはほとんどない。オンライン上で最も恐れられるカードになるはずだ。