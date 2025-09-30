サンドウィッチマン富澤たけし、日米通算200勝の田中将大を祝福「選ばれし者しか辿り着けない山の頂き」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが30日、自身のブログを更新。同日、日米通算200勝目を飾った“マー君”こと読売ジャイアンツの田中将大投手を祝福した。
【写真】草野球にマー君！富澤が秘蔵ショット公開
富澤は「マーくん、日米通算200勝達成おめでとう！楽天を去り寂しかったですが、宮城を、東北を盛り上げてくれた恩は忘れられません。念願の200勝、なかなかあと１つが届かずに本人が一番しんどかったと思いますが、選ばれし者しか辿り着けない山の頂きに登れてホッとしているかと思います！我々も嬉しいです！どんな景色なのか、そのうちまたお話聞けたらと思います。本当におめでとう！」と記した。
続けて「そして同じく宮城、東北を盛り上げてくれた美馬投手が引退を表明。ロッテに移籍する時も何故！？と思いましたが、ご家族の為と聞いていて、そういうことなら！と活躍を祈ってました。最後はケガで投げられなくなるまでがんばった美馬投手。本当にお疲れ様でした！これからは肘を休ませてあげて、ご家族との時間を楽しんで下さい。そして楽天でも岡島選手が引退を表明。試合はもちろん、番組でも沢山喋って助けてもらいました。本当にお疲れ様でした！スポーツなので仕方がないことですが、毎年のようにこの時期になると楽天の選手とのお別れがあるので寂しい気持ちになります。また違った形で東北を盛り上げてもらえたら、と思います！さぁ、シーズンもラストスパートです。1つでも多く勝利して終わりましょう！今年も4位かー…」と締めくくった。
【写真】草野球にマー君！富澤が秘蔵ショット公開
富澤は「マーくん、日米通算200勝達成おめでとう！楽天を去り寂しかったですが、宮城を、東北を盛り上げてくれた恩は忘れられません。念願の200勝、なかなかあと１つが届かずに本人が一番しんどかったと思いますが、選ばれし者しか辿り着けない山の頂きに登れてホッとしているかと思います！我々も嬉しいです！どんな景色なのか、そのうちまたお話聞けたらと思います。本当におめでとう！」と記した。