長谷川潤、息子の11歳誕生日に親子ショット公開「本当に幸せオーラが伝わってきます」「可愛すぎる」
モデルの長谷川潤さんは9月29日、自身のInstagramを更新。息子の11歳の誕生日を祝う投稿に、ファンから温かいコメントが寄せられました。
【写真】長谷川潤＆息子の親子ショット
投稿には多くの祝福コメントが寄せられ、ファンからの声に加えて歌手のクリスタル・ケイさんもメッセージを送るなど、華やかな交流が広がりました。
コメント欄には「じゅんちゃんもママ11歳！おめでとうございます」「可愛すぎるぅぅ」「ワンちゃんと仲良しですね」「もう11歳になるなんて、早すぎる」「本当に幸せオーラが伝わってきます」といった温かな言葉が並び、祝福ムードに包まれています。
(文:勝野 里砂)
息子への愛情あふれるメッセージ長谷川さんは、「Happy 11th Birthday my boy! You are my Heart」とつづり、写真3枚と動画1本を公開。海辺で一緒に遊ぶ姿をはじめ、静かに外を眺める横顔や犬と笑顔で戯れる様子など、息子の成長を感じさせるさまざまな表情が収められています。
長谷川潤さんのプロフィール長谷川さんは、2002年よりファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとして長年活躍。広告やファッションショーにも多数出演し、国内外のブランドから高い評価を受けています。2021年には香水ブランド・ゲランのアベイユ ロイヤルとサステナビリティアンバサダーに就任し、環境や社会課題に関する発信を自身のソーシャルメディアで積極的に行っています。モデルとしての豊富なキャリアを基盤に、ブランドの価値向上にも貢献しています。
