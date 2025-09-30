Snow Manの目黒蓮さん（28）が30日、自身がブランドアンバサダーを務めるスマートフォンの新製品発表会に登場し、“秋にやりたいこと”を明かしました。

スマートフォンブランド『モトローラ新製品発表会』に出席した目黒さん。メンバーの渡辺翔太さん（32）と京都に行った時の写真を公開し「メンバーのしょっぴー（渡辺さん）に撮ってもらった1枚なんですけど、京都にしょっぴーとロケに行った時すごく夕日がきれいで、しょっぴーに撮ってもらいました」と明かしました。

また、イベントでは『アウトドア系』『料理・グルメ系』『インドア系』のカテゴリーから、それぞれ“この秋にやりたいこと”を選ぶコーナーも行われました。目黒さんは「ミラノにいるときずっと日本に帰ったら“サンマ”を食べたいなと思っていて。（日本に）帰ってきても最初にサンマを食べたのですが…」と明かしながら、『料理・グルメ系』から“サンマ”を選びました。

さらに『アウトドア系』では、日頃から星空を見ることが日課だということで、“お月見・星空観察”を選び、『インドア系』では映画を見ることが好きなことから“映画・ドラマ一気見”を選択していました。