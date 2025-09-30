「ロッテ１−２楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテ・美馬学投手が引退セレモニー。１５年のプロ生活に終止符を打ち、涙を流した。

この日は生まれつき右手首から先がなく、「先天性四肢欠損症」の障害を持つ長男・リタ君（５）が始球式。引退試合では限界の右肘に異変が生じながら、渾身の６球を投げ込んだ。

セレモニーでは女優の妻、美馬アンナら家族から花束を受け取ると、涙腺が崩壊。美馬は「一番近くで寄り添い、力になってくれた妻には本当に感謝しています。たくさん苦労をかけてきたので恩返ししたい」とも語った。

中継でも家族の姿が映し出され、ＳＮＳでも話題に。「オーラ半端ない」、「外見内面ともに美しい人」、「素敵な奥様」、「奥様まさかのサントスアンナちゃんだった」などの声が続々と上がった。

ハンディを背負いながら前向きに生きる姿がＳＮＳでも反響を集めており、ロッテファンからも「アンナさんにもポジティブもらってました」、「アンナさんのインスタからも元気もらってました」、「泣きすぎた」などと感謝の声が寄せられた。

美馬アンナの旧芸名はサントス・アンナで、子役としても芸能活動。４人組のガールズバンド「ＢＯＮ−ＢＯＮ ＢＬＡＮＣＯ」のメンバーだった。１４年に美馬と結婚し、２児が誕生した。