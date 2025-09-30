サイバー攻撃によるシステム障害を受け、アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は３０日、傘下のアサヒビールなど国内の主要工場の多くで生産を一時停止したことを明らかにした。

システム障害により、ビールや飲料、食品などの受注や出荷ができないためで、３０日午後８時時点で復旧のめどは立っていないとしている。

システム障害は２９日午前７時頃に発生した。グループ内で使用するシステムが起動しないなどの不具合が起こり、物流システムに影響が出た。受注や出荷ができなくなり、アサヒビールやアサヒ飲料などグループの国内３０工場の多くで２９日に生産を停止した。顧客対応のコールセンター業務も停止している。

海外事業に影響は出ておらず、個人情報や顧客データの流出は確認されていないという。

同社は社内に対策本部を設け、サイバー攻撃の経緯や被害状況などを調査しており、「復旧に向けた対応を急ぐ」としている。１０月１、２日に予定していた新商品や新ブランドの発表会は中止する。

アサヒビールは東京都内などでキリンビールなどと共同配送している。キリンは「一部商品に遅れが出たが、影響は軽微」としている。出荷停止が長期化すれば、小売りや外食企業への影響が懸念される。