オルタナティブガールズユニット「月刊ＰＡＭ（船井美玖、宇都宮未来）」が３０日、東京・下北沢シャングリラで「ＭＴＨ．ＰＡＭ ＶＯＬ．１『ＳＩＧＮＡＬ』」を開催した。

今回は初のバンドセットワンマンライブを実施。４人のバンドメンバーを迎え「Ｗｈａｔ ｔｈｅ ＰＡＭ？」で幕を開けると、リボンやレースがあしらわれた新衣装で２人が登場。船井は「楽しみにしてました、初めてのバンドセットです。よろしくお願いします」と笑顔を見せた。

この日は「ｓｔｏｒｙ ｌｉｎｅ」「ニューロマンサー」「ｓｕｍｍｅｒ ｎｏｉｚｅ」など計１１曲を披露。飛び跳ねる観客らと一体となり、会場を盛り上げた。宇都宮は「楽しいバンドセット〜！ こんなに楽しいんだね。部活に入った気分」と満面の笑みを浮かべ、船井は「２人じゃないっていうのが最高の気分です。一緒に頑張る仲間って最高！」とバンドメンバーに呼びかけた。

また、アンコールでは、１２月５日にアルバム発売＆２周年記念ライブを開催することを告知した。船井は改めて「みんなに見ていただけてうれしいです。ありがとうございます！」と感謝。最後は「ｈａｐｐｙ ｅｎｄ」で締めくくった。