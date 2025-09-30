◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第２節 広島１―１上海海港（３０日・広島サッカースタジアム）

Ｊ１の広島は、上海海港と引き分けた。何度もチャンスはつくりながら最後まで２点目は奪えなかった。ＤＦ荒木隼人は前半１９分に先取点を挙げた。

試合開始時から、全体でポジションを押し上げて攻撃的なリズムをつくった。前半１９分、ＭＦ東俊希が左ＣＫでボールを上げると、荒木は「一回、ニアに行って、ファーに消えるというところを意識した」と、相手ＤＦを振り切って頭で合わせた。幸先良く先制して流れを握り続けたが、後半３８分に同点に追いつかれた。同４５分には荒木が相手選手に接触され、当該選手は退場処分。数的有利でアディショナルタイムを戦ったが、スコアは動かないままで試合が終了した。

試合後、ＰＯＭ（プレーヤーオブザマッチ）に選ばれた荒木は「あそこで失点してはいけないですし、あそこを決めきってくるのがアジアの戦いだったりそれ以上の戦いになってくると思う」と、失点シーンを悔やんだ。連勝は逃したが、積んだ勝ち点１。「この失点を教訓に、もう一段階チームとしてレベルアップしたい」と、勝ち進んでいるカップ戦（天皇杯、ルヴァン杯）をはじめ、タイトル奪取に向けてさらなる向上を誓った。