◆ＡＣＬＥ ▽第２節 ＪＤＴ―町田（３０日、マレーシア・ジョホール）

町田は敵地のジョホール・ダルル・タクジム（ＪＤＴ・マレーシア）戦にて０―０で前半を終えた。

主将のＤＦ昌子源が後半アディショナルタイムに決勝弾を決めて、劇的勝利を収めた２７日の岡山戦（１〇０）から中２日。町田はリーグ戦でも武器にしている右サイドのＤＦ望月ヘンリー海輝へロングボールから流れを作る。前半１３分には相手のバックパスが弱くなり好機を作ると、同１７分には相手ＧＫの好セーブに阻まれたが、右のコーナーキック（ＣＫ）からＭＦ増山朝陽のシュートも生まれた。

すると同２３分にＦＷナサンホがエリア内で倒されてＰＫを獲得し、絶好の得点機会を得た。しかし、ＦＷ相馬勇紀が打ったキックは右のポストに直撃。先制点にはならなかった。同２７分にはエリア中からＭＦアケチェに左足で狙われるが、右に外れた。その後も決定機には至らず、前半をスコアレスで終えた。

アジア初戦となったホームでの第１節ＦＣソウル戦（１△１）は引き分け。今回のマレーシア遠征はクラブ初の海外遠征となる。当地マレーシア・ジョホールバルは、日本が初めてＷ杯の出場権を勝ち取った「ジョホールバルの歓喜」（９８年フランスＷ杯予選）の地だ。黒田剛監督が前日会見で「そういう運命的な巡り合わせにすごく感謝。チャレンジャー精神で楽しんで挑みたい」と意気込むように、日本サッカー界にとっての“歓喜の地”でアジア初勝利を狙う。