「先生も？」支援級に移籍する子の未来に希望｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第58話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。学年末を迎え、新学期の体制が具体的に決まりはじめました。

実は著名人にも発達障害の人は多くいるといいます。生活の中では困りごとばかりが目立つようですが、凸凹があるのは悪いことばかりではありません。大切なのは子ども時代に、周りの大人がどう関わるかです。タクくんにはありのままの自分を受け入れてくれるお母さんがいますし、お母さんにも担任の先生やスクールカウンセラーなど支えてくれる人がいます。



適切なサポートを受けながら子どもが安心して成長できる環境を整えていきたいものですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）