舞台『千と千尋の神隠し』が、2026年1月から韓国で上演され、千尋役を上白石萌音さん（27）と川栄李奈さん（30）が演じることが発表されました。

2022年3月に、世界初演として帝国劇場で開幕した舞台『千と千尋の神隠し』。2024年には、国内ツアーと並行してロンドン・コロシアムでも上演されました。ロンドン公演は、日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模となり、約30万人を動員（製作会社発表）。2025年には7月〜8月にかけて中国・上海文化広場で公演、連日完売ののち幕を下ろしました。

そして今回、韓国・ソウルで公演が行われることが発表されました。韓国公演は、1988年に開館した複合文化芸術空間『芸術の殿堂』のオペラハウスで行われ、2026年1月から3月22日まで上演されます。この公演では、上白石さんと川栄さんが千尋役を演じます。

■上白石さんと川栄さんのコメント

上白石さんは、韓国公演に向けて「上海は（橋本）環奈ちゃんと桃ちゃん（福地桃子さん）が演じましたが、2人からバトンをもらって…」と語ると、川栄さんは「また頑張らないと。ソウルでもジブリが大人気で、韓国のお友達から「チケット争奪戦になるから絶対に見たい」と言われていて。『千と千尋の神隠し』が広がっていくのがすごくうれしいね」と、喜びを語りました。

ソウルの観客にはどんなところを見てほしいか、という質問に対して上白石さんは「（韓国では）ロンドンとは違う反応になったりするのかな？」と語ると、川栄さんは「確かにロンドンの時は演じている最中にお客様が「わー！」と盛り上がってくれたけど、韓国ではどういう感じになるのだろう？と、こっちのドキドキ感があるよね。結構リアクションが大きいのかな？とか、日本寄りで静かに見るタイプなのかとか、ちょっとドキドキです」と、期待を込めて語りました。

一方、上白石さんは「この間、上海公演を見に行った時に、ロンドンとも日本とも全然違って。湯婆婆の顔が大きくなった時の反応を見て、お客様がそういう楽しみ方をするんだなと思いました。上海ナイズドされて成長した感じがしたから、韓国は韓国バージョンの『千と千尋』になっていくのではないかと思います」と意気込みました。