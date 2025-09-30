新日本プロレスは３０日、東京・新宿の歌舞伎町で、来年１月４日の東京ドーム大会に向けた公開記者会見を行った。同大会でデビュー戦を行う東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）と、同大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）が出席。注目のそれぞれの対戦カードについては、棚橋が「誰とやるかですけど…もうちょっと待ってください。今日はまだ発表できない」と頭を下げ、雨が降る中で集まったファンの一部からは「え〜」と残念がる声も上がったが、軽妙なトークで大会をＰＲした。

日本の五輪金メダリストとして初めてプロレスデビューするウルフは、対戦相手について「誰とやりたいっていうより、デビュー戦なので、どんな相手と戦うことになっても全身全霊で倒しにいくだけ。（日本人、外国人も）関係なく、それは柔道の時と一緒」と、闘魂のかけらをのぞかせた。棚橋は「ここ（の２人）でやるんじゃないかという声もあるが、それはない。それぞれにテーマがあるので」と改めてキッパリ否定。現役プロレスラーとして交わることがほぼなくなったウルフは「戦いたい気持ちはあったが、まだデビューしてない僕が相手を務めるのも違う。ただ、棚橋さんが（新日本マットに）残したものはあるので、それを何か形に変えていけたら」と語った。

ウルフは注目のデビュー戦まで残り３カ月となったが、ほぼ毎日道場に通って練習を重ねており、「基礎的な体力のトレーニングから、今はプロレスの技の練習だったり、試合の練習を少しずつやれるようになってきた段階」と近況を報告。キツいメニューもあるというものの、「やりたくて始めたプロレスだし、デビュー戦も決まっているので、心が折れることはない」と頼もしく言い切った。

７月からは関東圏の大会でセコンドにもついて雑務をこなしているが、「家に帰った後に（動画配信アプリで）試合映像を見るが、他のヤングライオンに比べて（雑用の）動きが遅いんですよ。もっと速く動けるように練習したい」と明かし、棚橋社長は「（自分は）したことないな。すごいね」と感心しきり。「柔道で実績を残しているのに、練習も含めて学ぶ姿勢があって、１からスタートしてくれている心意気が嬉しい」と、超大物ルーキーに目尻を下げた。