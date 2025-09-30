秋冬を彩るトリンプ新作♡優々ブラとSMART BALANCEの魅力をチェック

トリンプ・インターナショナル・ジャパンから、秋冬の新作インナーが登場しました。「It’s Personal～きれいごとより、私ごと。～」というメッセージのもと発表されたのは、ノンワイヤーで快適なのにワイヤーブラのような美しさを叶える「優々ブラ」と、動きにフィットする人気シリーズ「SMART BALANCE」。どちらも着けごこちとデザイン性を兼ね備え、忙しい毎日を送る女性に寄り添います。

優々ブラで叶える華やかシルエット

9月10日（水）発売の「優々ブラ」は、軽い着けごこちと美しいバストラインを両立したノンワイヤーブラ。

カップ素材には、保形性・通気性・耐久性に優れたエンジェルクッションライトを使用し、快適さとシルエットを両立します。

背部はテープレス仕様でアウターにもひびきにくく、編みレースにはクレマチスのモチーフを採用。カラーはシーズンらしい華やかなラインナップで、サイズ展開は色によって異なります。

SMART BALANCEで心地よさと美しさを両立

「SMART BALANCE」は、身体の動きや変化に寄り添うグローバル・ノンワイヤーシリーズ。

M・Lの2サイズ展開で、日本女性の体型に合わせた快適さが魅力です。ノンワイヤーなのに自然なボリュームを叶えるソフトストレッチカップⓇを採用し、伸縮性のあるストラップで肩にもフィット。

背部は4列ホック仕様で、時間帯や体調によるサイズ変化にも対応します。小花柄のレースがさりげなく施され、トップスに響きにくいのも嬉しいポイント♪

秋冬を彩る新作で毎日に自信を♡

ノンワイヤーの快適さと、ワイヤーブラのような美しさを兼ね備えた「優々ブラ」。

そして、動きや変化に寄り添いながら自然なボリュームを叶える「SMART BALANCE」。

どちらも秋冬の毎日を心地よく、華やかに彩る存在です。トリンプが届ける新作インナーで、自分らしいシルエットと輝きを手に入れてみませんか？