「KATE」が『NANA』とコラボ？ 匂わせにネット興奮「まじすか」「やばいやばいやばい」
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」が、9月30日（火）に公式Xを更新。蓮の花といちごのイラストを投稿し、SNSでは矢沢あいによる名作コミック『NANA』とのコラボレーションではないかと考察が盛り上がっている。
【写真】現在値下げ中 「ユニクロ」×『NANA』コラボTシャツ
■中島美嘉という共通点も
今回「KATE」が投稿したのは、蓮の花とイチゴのイラストと、「ねえ あたし達の出会いを覚えてる？」という文言。
ナナのタトゥーを彷彿（ほうふつ）とさせる蓮の花と、ナナとハチの二人の共同生活の象徴でもあった「イチゴのグラス」につながるイチゴ、そして「ねえ、ナナ。あたし達の出会いを覚えてる？」というハチのおなじみのモノローグに似た文言が投稿がされており、SNSでは「NANA?!!?!？」「忘れるわけないじゃん」「まじすか」「やばいやばいやばい」などと匂わせを喜ぶ声が上がっている。
ちなみに「KATE」はかつてCMに中島美嘉を起用しており、中島は実写版『NANA』でナナ役を演じていたというつながりも。
今年は映画『NANA』公開20周年を記念してリバイバル上映が行われたり、「ユニクロ」で販売された「UT」の「矢沢あいコレクション」に『NANA』デザインが入っていたり、「PLUS VENDOME」から『NANA』コラボジュエリーが登場したりと話題が尽きない『NANA』。今後の正式発表に期待がかかる。
引用：「KATE」X（@KATETOKYO_PR）
今年は映画『NANA』公開20周年を記念してリバイバル上映が行われたり、「ユニクロ」で販売された「UT」の「矢沢あいコレクション」に『NANA』デザインが入っていたり、「PLUS VENDOME」から『NANA』コラボジュエリーが登場したりと話題が尽きない『NANA』。今後の正式発表に期待がかかる。
